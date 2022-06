Lenovo presenta ThinkSmart One, la prima collaboration bar al mondo all-in-one basata su Windows

Lenovo ha presentato all'Infocomm 2022 di Las Vegas la nuova collaboration bar

ThinkSmart

One Smart Collaboration.

Progettata per le sale riunioni di piccole e medie dimensioni o per gli spazi dedicati all'home office, la barra ThinkSmart One all-in-one (AIO) è la prima al mondo con Windows 10 IoT Enterprise ed è alimentata da un processore Intel Core di 11a generazione integrato con tecnologia vPro.

Grazie alla possibilità di utilizzare applicazioni di videoconferenza già note, come Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms

, e alla presenza di otto array di microfoni con cancellazione dell'eco e del rumore, di altoparlanti stereo da 15 Watt e di una fotocamera integrata ad alta risoluzione con ampio campo visivo, ThinkSmart One offre un'esperienza audiovisiva eccezionale.







ThinkSmart One sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre del 2022, a partire da 2799,00 euro + IVA.







Inoltre, ThinkSmart One può essere facilmente installata, gestita e personalizzata a livello centrale tramitee offre livelli di sicurezza superiori grazie alla tecnologia di sicurezza Intel vPro e al sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise. La barra AIO include anche il ThinkSmart Controller touch screen da 10,1 pollici, lo stesso fornito insieme al, per controllare le riunioni in modo semplice e facile.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita