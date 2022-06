Arriva Samsung Wallet: la piattaforma per custodire tutto ciò di cui la propria vita digitale ha bisogno

Samsung ha presentato Samsung Wallet

, una nuova piattaforma che permetterà agli utenti Galaxy di organizzare chiavi digitali, carte d’imbarco, carte di pagamento e altro ancora in una singola applicazione mobile semplice da utilizzare. Samsung Wallet è protetta dalla tecnologia di sicurezza Samsung Knox e sfrutta l’ecosistema aperto Galaxy.

Samsung Wallet offre agli utenti un’interfaccia rifinita che consente con un solo tocco l’accesso alle proprie carte di pagamento, carte fedeltà, gift card e altro. Samsung Wallet incorpora, inoltre, le funzionalità di Samsung Pass, memorizzando in maniera sicura le password, e permette agli utenti di accedere in modo semplice e veloce ad app e servizi.

Grazie all'integrazione di SmartThings e alle partnership di Samsung con alcune note aziende di sicurezza domestica, gli utenti possono facilmente aggiungere chiavi domestiche digitali per chiudere ed aprire comodamente le porte con un dispositivo Galaxy. Samsung Wallet supporta anche le chiavi digitali delle automobili su modelli selezionati di BMW, che consentono agli utenti di bloccare e sbloccare le auto, avviarle e altro ancora. Inoltre, la partnership di Samsung con Korean Air consente di memorizzare le carte d'imbarco di Korean Air in Samsung Wallet per un facile accesso, rendendo semplice e comodo l'imbarco su un volo.

Samsung Wallet è disponibile in Italia a partire da oggi attraverso un rilascio che arriverà fino a luglio.

Per usufruire di Samsung Wallet, gli utenti dovranno aprire l'app Samsung Pay o Samsung Pass su un dispositivo Galaxy compatibile e seguire la richiesta di aggiornamento dell’applicazione.



