Disponibili gli Urbanista Seoul: auricolari true wireless per il mobile gaming

, il marchio audio lifestyle svedese, ha annunciato che gli Urbanista Seoul, auricolari true wireless, predisposti per il gaming su dispositivi mobili e lo streaming video, sono ora in distribuzione.Al prezzo digli auricolari Seoul vantano piena compatibilità cone altri dispositivi con supporto Bluetooth, come Nintendo Switch, e abbinano il design minimalista scandinavo tipico di Urbanista con una scelta di quattro eleganti colori ispirati allo stile di vita high-tech di Seoul: Midnight Black (nero), Electric Blue (blu), Vivid Purple (viola) e Pearl White (bianco).La straordinaria connettività degli auricolari Seoul, così si potrà giocare ai propri giochi preferiti o guardare film con un ritardo minimo (70 ms). Grazie a otto ore di riproduzione e una custodia di ricarica wireless che fornisce tre ricariche aggiuntive, questi auricolari true wireless miglioreranno l'esperienza di gioco.Gli auricolari Urbanista Seoul sono anche compatibili con l'app mobile di Urbanista, disponibile su www.urbanista.com/app sia per utenti iOS che Android. L'app aiuterà gli utenti a passare facilmente dalla modalità di gioco alla modalità predefinita, a cambiare l'equalizzazione, ad aggiornare il firmware e a configurare i controlli degli auricolari.