Da oggi 17 giugno sarà possibile ordinare il MacBook Pro 13" con chip M2

Da oggi venerdì 17 giugno sarà possibile ordinare il nuovo MacBook Pro 13" con chip M2 su apple.com, sull’app Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple, mentre le spedizioni in tutto il mondo partiranno da venerdì 24 giugno.

Con il nuovo chip Apple M2,

dà il via alla nuova generazione di chip Apple e migliora ulteriormente le straordinarie capacità dell’M1. Offre prestazioni incredibili, fino a 24GB di memoria unificata, accelerazione ProRes e fino a 20 ore di batteria,

il tutto in un design compatto.

MacBook Pro 13" con chip M2 si aggiunge agli ancora più potenti MacBook Pro 14" e 16" con chip M1 Pro e M1 Max per dare vita alla famiglia di MacBook Pro più straordinaria di sempre.



Il MacBook Pro da 13" con chip M2, disponibile in argento e grigio siderale, è in vendita a partire da(iva incl.) e(iva incl.) per il settore Education. Ulteriori specifiche tecniche sono disponibili su apple.com/it/macbook-pro-13 Chi acquista un Mac da Apple può prenotare gratuitamente una sessione personale online con, richiedere la configurazione del prodotto in alcuni store, inclusa l’assistenza per il trasferimento dei dati, e ricevere aiuto per configurare il nuovo Mac proprio come desidera.Con Apple Trade In è possibile permutare il proprio computer in cambio di un credito per l’acquisto di un nuovo Mac. Per conoscere il valore del proprio dispositivo, visitare apple.com/it/shop/trade-in Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita