Fujifilm presenta la stampante per smartphone instax mini Link 2

, la nuova stampante per smartphone, è dotata di una serie di nuove ed esclusive funzioni, tra cui cornici personalizzabili e modalità di colore dell'immagine per effetti elettrizzanti. Tramite l'app instax mini Link 2 scaricabile gratuitamente,permette agli utenti di inserire alle foto da stampare grafiche ed effetti aggiuntivi, tra cui bolle, petali, neon, vernice spray o glitter. Sarà semplicissimo realizzare disegni nell'aria, tenendo in mano instax mini Link 2 e premendo il pulsante di funzione sulla parte superiore e puntando il LED laterale. Ciò che viene disegnato nell'aria apparirà nell'anteprima di stampa nell'app e, una volta che si è soddisfatti dell'aspetto, la grafica apparirà sulla stampa stessa. Con la funzione instaxAiR si possono anche registrare video del disegno e condividere il momento come codice QR stampabile sulla foto. Il codice QR può essere scansionato per visualizzare il video, scaricarlo o condividerlo sui social media.Compatta, leggera e rifinita con una texture a righe a rilievo,in circa 15 secondi consente di stampare l'immagine selezionata, supporta la stampa continua ed è in grado di stampare circa 100 stampe instax mini per carica, senza soluzione di continuità tramite Bluetooth.Ad accompagnare il lancio di instax mini Link 2 c'è la nuova, caratterizzata da un colorato design che richiama il mondo della street art. È il complemento perfetto per la funzione instaxAiR ma anche utilizzata da sola, fa risaltare qualsiasi immagine con un tocco di colore in più.