Lenovo presenta la nuova workstation desktop ThinkStation P360 Ultra

Lenovo ha presentato ThinkStation P360 Ultra, che si aggiunge al portfolio di workstation desktop, offrendo prestazioni ineguagliabili in un fattore di forma mai visto prima. Con metà della dimensione rispetto ad una tradizionale workstation desktop con ingombro ridotto, questa macchina rappresenta una categoria a sé. Il suo chassis ha un volume totale inferiore a 4L, ma vanta comunque processori Intel Core di 12a generazione e supporto per grafica professionale mobile fino a NVIDIA RTX A5000, per consentire agli utenti di beneficiare di prestazioni come quelle di un desktop tower. Con questo nuovo design la ThinkStation P360 Ultra offre prestazioni migliori del 50% rispetto alle workstation desktop con fattore di forma ridotto della precedente generazione.





Le workstation desktop sono caratterizzate da livelli estremi di potenza e prestazioni: sono state progettate per eseguire le applicazioni CAD e BIM più sofisticate, per offrire esperienze di realtà virtuale e mista ad alta intensità di calcolo con facilità, per eseguire il rendering di immagini mediche o riprodurre sofisticati contenuti di intrattenimento digitale, per accelerare i tempi di comprensione attraverso l'analisi di vasti set di dati in tempo reale. Tuttavia, la nuova era del lavoro ibrido è realtà e i professionisti che utilizzano le workstation necessitano di tecnologie innovative e versatili in grado di adattarsi ai loro spazi di lavoro in continua evoluzione, che spesso sono sempre più ridotti e senza possibilità di compromessi.

Allontanandosi dal tradizionale fattore di forma ridotto, la ThinkStation P360 Ultra è stata progettata fin dall'inizio per supportare componenti professionali di fascia alta - dal punto di vista delle dimensioni e delle prestazioni - offrendo maggiori capacità per pollice cubo. A tal fine, Lenovo ha lavorato a stretto contatto con NVIDIA per sviluppare una soluzione unica per ospitare la GPU e fornire il raffreddamento necessario a supportare la scheda grafica mobile RTX A5000. Inoltre, in collaborazione con Intel, con una scheda madre a due lati e un maggiore flusso d'aria, Lenovo incorpora processori Intel Core di 12a generazione, con un massimo di 16 core a 125 watt - una novità assoluta per il brand.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, P360 Ultra pesa il 15% in meno rispetto alle precedenti workstation a fattore di forma ridotto. Ciò significa che il 33% in più di macchine può essere inserito in un pallet o in un container per le spedizioni, con conseguente riduzione delle spedizioni e delle emissioni di carbonio in termini di trasporto.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita