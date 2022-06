Thomas Ma è il nuovo General Manager di Xiaomi Italia

ha annunciato la nomina di. La nomina si inserisce all’interno della strategia dell’azienda di accrescere la posizione di Xiaomi Italia sia nel settore smartphone sia in quello AIoT. L’Italia rappresenta infatti per il brand uno dei mercati chiave a livello globale ed europeo, e l’ingresso del nuovo General Manager punta a dare un ulteriore slancio allo sviluppo del brand nel Paese.Thomas Ma assume la guida del mercato italiano che, dal 2018 ad oggi, ha registrato risultati molto importanti e raggiunto considerevoli successi, con l’obiettivo di avvicinarsi a un pubblico sempre più vasto attraverso un’ampia offerta di prodotti in grado di soddisfare i desideri di diverse categorie di consumatori.Laureato in Giornalismo Internazionale, Thomas Ma è un grande appassionato di tecnologia sin dalla sua infanzia, con grande interesse e curiosità verso le potenzialità dell’IoT. Il suo ingresso in Xiaomi risale al 2017, anno in cui Xiaomi intraprendeva una forte espansione globale che l’ha portata ad aprire nuove sedi in tutto il mondo,Dopo aver ricoperto la carica di Vice President CIS Region Xiaomi, Ma è il giovane manager che prende oggi le redini di uno dei mercati chiave per Xiaomi dell’Europa Occidentale.“Xiaomi sta avendo un successo planetario e l’Italia, in soli quattro anni, ha contribuito alla crescita e al posizionamento del brand a livello europeo” –“Ho accolto con grande entusiasmo questo nuovo incarico, e sono orgoglioso di poter guidare un team così unito e appassionato. Sono certo che insieme riusciremo a raggiungere nuovi e importanti traguardi”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita