Kaspersky: novità per TinyCheck, lo strumento gratuito per il rilevamento degli stalkerware

ha presentato un nuovo hub dedicato a TinyCheck, con gli ultimi sviluppi e le modifiche alle modalità di utilizzo. Il sito web contribuirà inoltre a consolidare ulteriormente la community di stakeholder impegnati nello sviluppo dello strumento e nella lotta contro stalkerware eTinyChech è stato creato nel 2019, a seguito di una collaborazione tra Kaspersky e un centro di accoglienza per donne francese. La struttura stava supportando un numero crescente di vittime di stalkerware, ma non sapeva come affrontare il problema da un punto di vista tecnologico. Era necessaria una soluzione non rintracciabile, facile da usare e in grado di aiutare a raccogliere le prove. Per rispondere a queste esigenze, i ricercatori di Kaspersky si sono impegnati a trovare una soluzione.TinyCheck è stato sviluppato come strumento gratuito e, di conseguenza chiunque può scaricarlo e contribuire al miglioramento del software. Non viene installato su uno smartphone, ma utilizza un dispositivo esterno separato: un microcomputer Raspberry Pi.TinyCheck mira a facilitare il rilevamento di stalkerware sul dispositivo della vittima in modo semplice, rapido e non invasivo; inoltre, può essere eseguito su qualsiasi sistema operativo senza allertare il malintenzionato.TinyCheck è sicuro da usare, e rispetta la privacy perché non legge il contenuto delle comunicazioni dell’utente (SMS, e-mail, ecc.), interagisce solo con i server/IP online con cui lo smartphone comunica.In altre parole, TinyCheck non è in grado di sapere con chi stia parlando l’utente o quali siano i contenuti delle comunicazioni. L’acquisizione di rete di un dispositivo analizzato non viene condivisa in nessun modo: né Kaspersky né altre parti riceveranno questi dati, poiché tutte le analisi vengono effettuate localmente.L’TinyCheck fornisce maggiori informazioni sullo strumento e sulle sue applicazioni e consente di poter contattare il team e contribuire al suo sviluppo. Kaspersky è sempre alla ricerca di nuovi partner per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante tema degli stalkerware e degli spyware e nel tentativo di trovare nuovi modi di aiutare le vittime.Per ulteriori informazioni su TinyCheck è possibile visitare il sito:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita