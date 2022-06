Da Philips un nuovo monitor per una migliore produttività

Un nuovo modello si aggiunge alla vasta gamma di Philips monitors, perfetto per soddisfare i nuovi standard per le videochiamate: il Philips 34E1C5600HE.

Questo modello è stato progettato per soddisfare le esigenze e le sfide specifiche del lavoro ibrido, consentendo agli utenti di lavorare da casa con la stessa produttività che avrebbero in ufficio.





Caratteristiche chiave

Tecnologia VA LCD da 34 pollici (86,36 cm) per immagini straordinarie con ampi angoli di visione

Risoluzione CrystalClear UltraWide Quad HD (3440 x 1440) per una precisione superlativa

Tecnologia USB tipo-C per connessioni intuitive con un unico cavo

Webcam integrata da 5MP con microfono con Noise-cancelling per una collaborazione ottimale

Altoparlanti stereo integrati per un multimediale ricco

MultiView per una connettività multi-dispositivo senza problemi

Modalità LowBlue e tecnologia Flicker-free per una display facile da guardare

Il monitor Philips 34E1C5600HE ha caratteristiche adatte a tutte le professioni, dai settori orientati alla grafica come la fotografia e il CAD-CAM a quelli orientati ai numeri come la contabilità e la finanza.

Con il suo pannello da 34 pollici ad alte prestazioni, la risoluzione CrystalClear UltraWide QHD 3440 x 1440 e la tecnologia Ultra Wide-Color, questo monitor offre un'esperienza visiva eccezionalmente vibrante e soddisfacente. Gli ampi angoli di visuale di 178°/178° combinati con un generoso formato 21:9 garantiscono una maggiore produttività, con ampio spazio per confronti affiancati, fogli di calcolo di grandi dimensioni e una comoda collaborazione con i colleghi.



La webcam integrata da 5 MP, certificata per Windows HelloTM, offre immagini di alta qualità, mentre il microfono a cancellazione di rumore e gli altoparlanti integrati da 5 watt garantiscono comunicazioni chiare e un'interazione ottimale. Per una maggiore tranquillità, l'interruttore fisico della telecamera garantisce la privacy dell'utente quando non è in uso.

La connettività flessibile è un elemento imprescindibile nell'ambiente di lavoro odierno, indipendentemente dal luogo in cui si trova, ed è per questo che il Philips 34E1C5600HE include una serie di comode funzioni per gli utenti multi-tasking. Ad esempio, la tecnologia MultiView consente agli utenti di lavorare con diversi dispositivi contemporaneamente, mentre il connettore USB-C con alimentazione fornisce una soluzione semplice e con un solo cavo per il trasferimento dei dati ad alta velocità e la ricarica dell'alimentazione per risparmiare tempo.



Oltre a tutte queste caratteristiche, gli utenti del Philips 34E1C5600HE possono essere certi che anche il loro comfort fisico è assicurato, grazie alla modalità LowBlue e alla tecnologia FlickerFree, che favoriscono la vista, e alla regolazione dell'altezza e dell'inclinazione del supporto, che favorisce la postura.



Il Philips

34E1C5600HE

sarà disponibile da Luglio al Prezzo di €619,00.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita