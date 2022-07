Sony presenta “INZONE”, il nuovo brand dedicato ai prodotti gaming per PC

ha presentato

Interoperabilità per migliorare la resa dei giochi





Specifiche tecniche dei monitor per gaming INZONE:



INZONE M9 vanta una risoluzione 4K e un contrasto elevato grazie alla tecnologia Full Array Local Dimming con certificazione DisplayHDR 600 e oltre il 95% di copertura dello spazio colore DCI-P3, per riprodurre picchi extra luminosi, neri profondi e colori realistici.

Frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, tempo di risposta di 1 ms GtG (Gray to Gray) con tecnologie a frequenza di aggiornamento variabile come NVIDIA G-SYNC Compatible e VRR (standard HDMI 2.1).

Frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, tempo di risposta di 1 ms GtG (Gray to Gray) con tecnologie a frequenza di aggiornamento variabile come NVIDIA G-SYNC Compatible e VRR (standard HDMI 2.1).

Certificazione DisplayHDR 400, copertura dello spazio colore sRGB al 99% e 1,07 miliardi di colori supportati, per un’esperienza di gioco vivida e intensa.

Specifiche tecniche delle cuffie wireless per gaming INZONE:

INZONE H9: cuffie wireless per gaming con eliminazione del rumore: individuazione precisa dei bersagli con 360 Spatial Sound for Gaming e tecnologie avanzate per ottimizzare l’acustica. Archetto e padiglioni confortevoli per giocare per ore, eliminazione del rumore e modalità Ambient Sound. Batteria con 32 ore di autonomia e ricarica rapida di 10 minuti per guadagnare fino a un’ora di gioco.

INZONE H7: cuffie wireless per gaming: individuazione precisa dei bersagli con 360 Spatial Sound for Gaming e tecnologie avanzate per ottimizzare l'acustica. Archetto e padiglioni confortevoli per giocare per ore. Batteria con 40 ore di autonomia e ricarica rapida di 10 minuti per guadagnare fino un'ora di gioco.

INZONE H3: cuffie cablate per gaming: individuazione precisa dei bersagli con 360 Spatial Sound for Gaming e tecnologie avanzate per ottimizzare l'acustica. Archetto e padiglioni confortevoli per giocare per ore.

, il nuovo brand di dispositivi dedicati ai PC gamer che desiderano affinare ancora di più i sensi e le abilità di gioco. I monitor INZONE offrono spettacolari immagini ad alta risoluzione e a elevata gamma dinamica, mentre le cuffie integrano un audio superiore e la tecnologia 360 Spatial Sound for Gaming.I nuovi monitor per gaming con HDR,, vantano una risoluzione 4K ed un elevato contrasto con Full Array Local Dimming, per i giocatori che ricercano un’esperienza di gioco migliore con immagini ricche di dettagli nelle zone d’ombra e di luce. A questo si aggiungono una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un pannello IPS e un tempo di risposta di 1 ms GtG (Gray to Gray), sinonimo di reazioni più veloci. Invece, nei monitor Full HD, la frequenza di aggiornamento raggiunge ben 240 Hz. Il tempo di risposta di 1 ms GtG (Gray to Gray) e le tecnologie VRR permettono ai giocatori di seguire alla perfezione i movimenti dei nemici negli sparatutto.Grazie alla profondità ridotta,. Il design compatto del monitor consente ai giocatori di poter disporre la tastiera con l’angolazione che preferiscono e il mouse pad di grandi dimensioni intorno o sotto al display. Fra le altre caratteristiche, l’altezza e l’inclinazione sono regolabili, le luci posteriori di diversi colori e il sistema di gestione dei cavi è pensato per lasciare in ordine la scrivania.Loconsente agli utenti di controllare fino a due PC collegando al monitor una sola tastiera, un solo mouse e un solo paio di cuffie. La modalità FPS Game Picture ottimizza luminosità e contrasto per vedere più chiaramente gli avversari, mentre la funzione Black Equalizer fa emergere i dettagli anche nelle zone d’ombra.La nuova linea comprende due nuove cuffie wireless,, con 32 ore di autonomia, e INZONEcon 40 ore di autonomia, alle quali si aggiunge una cuffia cablata, INZONE. Tutti i modelli sono provvisti di microfono boom a braccio flessibile e orientabile con funzione “mute”, per consentire ai giocatori di comunicare con la squadra durante la sfida.La tecnologia Spatial Sound for Gaming di Sony, attivata dal software per PC, riproduce il suono spaziale dai segnali audio multicanali, creando esattamente l’effetto immaginato dallo sviluppatore. Una riproduzione così accurata dei suoni contribuisce a migliorare la percezione dello spazio, consentendo al giocatore di individuare anche i passi e i gesti più impercettibili. Inoltre, scaricando l’app 360 Spatial Sound Personalizer sul proprio smartphone, gli utenti possono adattare l’audio spaziale alla forma del proprio orecchio, per un’esperienza videoludica davvero su misura.Frutto delle avanzate competenze di Sony in materia di cuffie, i diaframmi dei modellihanno una conformazione esclusiva che consente di riprodurre sia le frequenze più alte che quelle più basse con estrema fedeltà, così da regalare un’esperienza di gioco veramente immersiva.I condotti presenti sui padiglioni delle cuffiecontrollano e ottimizzano la riproduzione dei suoni a bassa frequenza, per restituire bassi pulsanti che sembrano davvero reali.L’ampio archetto con imbottitura morbida distribuisce il peso della cuffia uniformemente sul capo per assicurare che il comfort non venga meno durante le lunghe sessioni di gioco. I padiglioni sono sagomati in modo da poggiare in maniera ottimale sui lati della testa, riducendo al minimo la pressione sulle orecchie.Ventole del PC, lavori in corso, coinquilini rumorosi: i microfoni noise cancelling dellesono in grado di eliminare tutti gli elementi di disturbo che potrebbero compromettere l’esito della sfida. E non è tutto: per non ostacolare la corsa verso il successo, Sony ha integrato la stessa tecnologia Dual Noise Sensor impiegata nelle migliori cuffie del settore, la serie 1000X. Infine non manca la modalità Ambient Sound, indispensabile per poter sentire lo squillo del telefono, il campanello o le parole del partner durante la partita.La funzione Auto HDR Tone Mapping diabbinata alle consolle PlayStation 5 consente di riconoscere in automatico il monitor al momento del setup iniziale e mettere a punto le impostazioni HDR. Inoltre, il display passa automaticamente dalla modalità Cinema a quella Game o viceversa a seconda che contenuto riprodotto con PlayStation5 sia un filmo o un gioco.consentono di visualizzare le indicazioni su schermo, così che i giocatori possano regolare le impostazioni delle cuffie e vederle riflesse nel Centro di Controllo di PlayStation5. Entrambi i modelli presentano un tasto di bilanciamento tra gioco e chat, così da permettere agli utenti di bilanciare il volume del gioco e della chat direttamente dalle cuffie. Tra le altre caratteristiche, la compatibilità con Tempest 3D AudioTech, che consente ai giocatori di immergersi nel suono durante il gioco con maggiore profondità spaziale.Il software per PCdi Sony è stato appositamente sviluppato per controllare i monitor e le cuffie INZONE, così da personalizzare l’esperienza di gioco, intervenendo su diversi aspetti, incluse numerose impostazioni audio e video.A conferma dell’impegno di Sony a ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti e delle sue attività, l’imballaggio dei prodotti è privo di plastica e realizzato esclusivamente con materiali riciclati e tessuto non tessuto.