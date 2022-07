LG: in arrivo la nuova linea di laptop premium LG gram 2022

presenta la nuova linea di, modelli dalla grande versatilità che sapranno conquistare il pubblico grazie alle loro incredibili performance e al design ricercato. Mantenendo le caratteristiche che hanno reso la linea gram famosa nel mondo, come l’estrema portabilità, il design elegante e sottile e una durata della batteria eccezionale, i nuovi portatili vantano software innovativi e componenti hardware di ultima generazione per offrire sempre maggiori potenza e praticità.Lasi presenta nel mercato italiano in due polliciaggi, 16 e 17 pollici, affiancata dal primo monitor portatile di LG, il gram +view (16MQ70).I nuovi laptop LG gram garantiscono prestazioni potenti grazie ai processori Intel Core di 12a generazione certificati Intel EVOTM, nelle configurazioni i5 e i7 con 12 core e grafica integrata Intel Iris Xe. Aggiornati alla recente 4a generazione di NVMe SSD, impiegano la RAM LPDDR5 a 5200Mhz a basso voltaggio per un miglioramento di performance di circa il 22% rispetto ai modelli gram del 2021.Oltre ad offrire prestazioni elevate,: assicurano infatti eccellenti livelli di autonomia grazie alla batteria da 80Wh e possono essere trasportati facilmente per lavorare o giocare in qualsiasi luogo ci si trovi grazie allo chassis in lega di magnesio dal peso incredibilmente ridotto (1,350 grammi per il 17”, 1,199 grammi per il 16”).Perfetti per chi cerca una resa delle immagini di altissima qualità, i nuovi LG gram sono caratterizzati da un display IPS con risoluzione 2.5K (2,560 x 1,600) e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, per immagini nitide, dal contrasto eccellente e dai colori vibranti e luminosi. Inoltre, soddisfano le diverse esigenze di produttività e intrattenimento: infatti, il formato 16:10 offre l’11% di spazio in più rispetto a uno schermo 16:9, mentre il display antiriflesso facilita la visione dell’utente, indipendentemente dall’illuminazione ambientale.Per rendere l’esperienza di utilizzo davvero unica e ancora più intuitiva e assicurare la migliore protezione dei propri dati, LG ha dotato la linea 2022 di una soluzione davvero innovativa:. Questo software di Intelligenza Artificiale ottimizza sicurezza e praticità. Qualche esempio? LG Glance by Mirametrix blocca automaticamente lo schermo se ci si allontana dal proprio dispositivo, oppure avvisa e oscura il contenuto su cui si sta lavorando se qualcuno si avvicina per curiosare. Molto strategicamente, se si è connessi a un monitor separato, il cursore del mouse e la finestra in uso si spostano automaticamente nello schermo a cui si sta guardando, senza toccare il mouse.Inoltre, i modelli di quest’anno offrono un ambiente ideale per il video-conferencing grazie a caratteristiche come il face log-in,e una webcam Full HD integrata, soluzioni pensate per migliorare l’esperienza di utilizzo in ambito lavorativo.I nuovi gram rimangono fedeli all’identità centrale del brand come dimostrano la compattezza e il design ultraleggero che non sacrifica al contempo la qualità delle performance. Grazie alla cornice super slim, tutti i modellie sono tanto resistenti da soddisfare i rigorosi standard militari MIL-STD-810G.Tutti i prodotti LG gram 2022 inoltre vengono spediti in packaging sostenibili dal punto di vista ecologico e riutilizzabili – ingegnosamente trasformabili in un calendario da scrivania e un portamatite.La collezione gram di quest’anno si dota anche del, un monitor portatile da 16’’ con risoluzione 2.5K (2,560 x 1,600) e formato 16:10 che si collega tramite USB-C per ampliare lo spazio di lavoro e ottimizzare la produttività. LG gram +view si può collocare sia orizzontalmente sia verticalmente di fianco a un laptop [4] e si adatta perfettamente al gram da 16 pollici, assicurando un aspetto lineare e una postazione con uno schermo in formato 32:10 per un multitasking avanzato.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita