iliad supera i 9 milioni di utenti

iliad ha annunciato di aver superato i 9 milioni di utenti mobili. Alla base del continuo trend di crescita dell’operatore c’è la fiducia: non solo la fiducia in iliad e nell’impegno di mantenere la parola data, “per sempre, per davvero”.

Per celebrare i 9 milioni di fiducia, iliad ha scelto di dedicare ai suoi utenti una iconica affissione in via Melchiorre Gioia a Milano: più di 3.000 metri quadri per celebrare il valore più grande che un’azienda possa costruire, la fiducia, e per ringraziare i testimonial quotidiani, i 9 milioni di utenti.

Una scelta simbolica, in uno degli spazi per affissioni più grandi d’Europa, a testimoniare anche la visione continentale del gruppo Iliad e il contributo che iliad Italia dà alla crescita della rilevanza dell’operatore, sempre più protagonista continentale.

