DualUp Ergo: il nuovo monitor di fascia premium disponibile in Italia

Presentato in occasione del CES 2022,debutta nel mercato italiano per soddisfare le esigenze di efficienza e produttività dei professionisti del mondo creativo e di coloro che hanno necessità legate al multitasking. Il monitor, premiato con un CES 2022 Innovation Awards, è in grado di combinare praticità e design per un'esperienza senza precedenti, sia che lo si utilizzi in ambiente domestico sia in ufficio, grazie anche al supporto ultra-regolabile LG Ergo.L'elemento di maggiore interesse introdotto dal nuovo monitor LG DualUp Ergo è senza alcun dubbio il suo innovativo formato, che migliora la produttività e l'efficienza lavorativa. L'adozione di, infatti, è qualcosa di inedito nel campo dei monitor e il risultato è uno schermo dall'impostazione verticale con una diagonale di 27,6 pollici, grande quanto due monitor da 21,5'' disposti uno sopra l'altro, senza però l'ingombro di un doppio schermo e con un'esperienza d'uso confortevole. Grazie alla risoluzione Square Double QHD (2.560 x 2.880), il display permette inoltre di riprodurre contenuti HDR dalle immagini nitide e dai colori luminosi e uniformi, con una copertura dello spazio colore DCI-P3 pari al 98%.Il formato unico che caratterizza LG DualUp promette una postazione ordinata e priva di spazi inutilmente occupati. La presenza dell'risponde al problema dell'ingombro dei cavi, perché consente di utilizzare un solo collegamento per molteplici funzioni: è infatti possibile ricaricare un dispositivo con Power Delivery da 90W, trasferire dati e trasmettere il segnale AV. La connessione di altri device necessari al monitor è possibile in una duplice configurazione: grazie alla funzionalità picture-by-picture (PBP) è possibile visualizzare numerosi contenuti da due computer diversi, gestendoli utilizzando un'unica tastiera e un solo mouse con la feature KVM (Keyboard, Video Monitor, Mouse); quando invece si vogliono visualizzare due schermi senza ricorrere a software aggiuntivi o a tasti per le scorciatoie si può utilizzare la configurazione a doppio monitor, tramite connessione di due cavi (HDMI – DisplayPort – USB di tipo CTM).L'orientamento verticale di LG DualUp consente di visualizzare con maggiore comodità il contenuto evitando il classico movimento laterale del collo, causa principale del dolore localizzato in quel punto. Il monitor offre anche altre funzioni che incontrano le esigenze di benessere dei lavoratori: la funzione Low Blue Light, insieme alla, aiuta a proteggere gli occhi dalla luce blu; mentre l'Ambient Light Sensor riduce l'affaticamento visivo perché adatta automaticamente la luminosità del display in base alle condizioni di luce.Praticità e comfort caratterizzano anche il supporto Ergo di LG DualUp, che fornisce il massimo grado di personalizzazione in termini di estensione, inclinazione e altezza del display per aiutare i professionisti a creare la postazione di lavoro a misura delle loro esigenze. Permette così di lavorare con una postura corretta, garantendo un comfort di utilizzo elevato. La flessibilità della regolazione del display contribuisce anche a mantenere una postazione lavorativa priva di unitili ingombri, facilitando l'installazione del monitor LG DualUp e aumentando il livello di personalizzazione della propria postazione.Il nuovo monitor LG DualUp Ergo è disponibile in esclusiva su LG Online Shop a un prezzo consigliato al pubblico di 799 euro. Tuttavia, in occasione del lancio,