Apple: ora è possibile ordinare il nuovo MacBook Air con chip M2

Completamente reinventato attorno al chip M2, MacBook Air ha un nuovo design sorprendentemente sottile.



MacBook Air con chip M2 ha una CPU 8-core più potente e una GPU fino a 10-core per fare di più, più velocemente.

Con 100 GBps di banda di memoria e fino a 24GB di veloce memoria unificata, può gestire carichi di lavoro ancora più pesanti e complessi.

M2 introduce anche un media engine di nuova generazione che include un potente motore di codifica e decodifica ProRes con accelerazione hardware: come risultato, MacBook Air con chip M2 può riprodurre ancora più stream di video 4K e 8K.

Con il chip M2, i flussi di lavoro impegnativi come il montaggio di timeline complesse in Final Cut Pro sono quasi il 40% più veloci rispetto alla generazione precedente,2 e quasi 15 volte più veloci che sui modelli senza chip Apple.3

L’applicazione di filtri ed effetti in app come Adobe Photoshop è fino al 20% più veloce di prima,2 e fino a 5 volte più veloce che sui modelli senza chip Apple.3

Anche con un display più ampio e prestazioni maggiori, MacBook Air garantisce ancora la stessa grande autonomia: la batteria dura tutto il giorno e offre fino a 18 ore di riproduzione video.







Il robusto guscio unibody in alluminio, che dà una sensasione di solidità ed è fatto per durare, ha uno spessore di appena 11,3 millimetri e pesa solo 1,24 kg, ed è addirittura il 20% più compatto rispetto alla generazione precedente. In più, grazie all’efficienza energetica di M2, MacBook Air può offrire funzioni potenti in un design senza ventola che lo rende sempre silenzioso. Oltre alle versioni argento e grigio siderale, ora MacBook Air è disponibile in altri due colori: mezzanotte e galassia.

ha poi un display Liquid Retina da 13,6" che si spinge più vicino ai bordi e alla videocamera per fare spazio alla barra dei menu. Il risultato è un display più ampio, con bordi più sottili e un’area di visualizzazione più grande che permette di vedere ogni contenuto con dettagli perfettamente definiti. Con una luminosità di 500 nit, è anche il 25% più brillante di prima.

MacBook Air ha poi una nuova videocamera FaceTime HD a 1080p con risoluzione e prestazioni in condizioni di scarsa luminosità due volte migliori rispetto alla generazione precedente. Unita alla potenza di elaborazione dell’evoluto processore ISP sul chip M2, la nuova videocamera permetterà all'utente di apparire al meglio durante le videochiamate.







Il chip M2 inizia la prossima generazione di processori Apple per il Mac,. Dal multitasking alla creazione di immagini mozzafiato, MacBook Air con chip M2 ha tutto quello che ci si aspetta dal notebook più venduto al mondo.MacBook Air con chip M2, disponibile nei colori mezzanotte, galassia, argento e grigio siderale, è in vendita a partire da(iva incl.) e(iva incl.) per il settore Education. Ulteriori specifiche tecniche sono disponibili su apple.com/it/macbook-air-m2