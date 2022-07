Apre a Roma il nuovo MediaWorld Tech Village

Apre a Roma il MediaWorld Tech Village, un vero e proprio tempio della tecnologia ideato da MediaWorld e disegnato dall’architetto Fabio Novembre e il suo studio.



Il nuovo Tech Village si trova all’interno della Galleria commerciale Porta di Roma.



È un “experience center” di oltre 6500 mq volto all’innovazione con 140 tra addetti esperti e consulenti, pronti ad accogliere ed orientare visitatori e clienti. Le persone non solo possono scoprire, acquistare e testare in anteprima i prodotti, ma anche ricevere formazione e conoscere nel dettaglio tecnologia ed elettronica - dai sistemi professionali a prodotti entry-level - per la casa, il tempo libero, l’ufficio e le varie professioni.



Test, simulazioni, anteprime, training e consulenze personalizzate aiutano a vivere a 360° la tecnologia e integrano l’incontro con i principali marchi partner di MediaWorld: Apple, De'Longhi, Dyson, Group Seb, Haier, Lenovo, LG, Logitech, Oppo, P&G, Philips TV & Sound, Samsung, Sony, Xiaomi.

Il, definita perimetralmente dai porticati esterni in cui sono ospitate le 18 "" tecnologiche, fucine del know-how tecnologico. Qui si trovano le sezioni dedicate a ciascun ambito dell'elettronica gestite dai major brand partner di MediaWorld. Il fronte della galleria del centro commerciale ha un forte impatto comunicativo e riassume il tema della digitalizzazione attraverso l'utilizzo di un rivestimento ad effetto pixel nei colori del brand con sfumatura verso l'ingresso.All'interno, l'area centrale è animata dal "mercato", mentre nel cuore della piazza pulsano di vitalità leall'insegna dell'intrattenimento. La galleria perimetrale delle "botteghe" tecnologiche è invece sovrastata da un ledwall che percorre il perimetro a 360° come in una grande arena della tecnologia caratterizzata da comunicazione e design.