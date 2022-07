realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition arriva in Italia

realme ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, in vendita per la prima volta su eBay, il marketplace con cui l’azienda ha avviato una partnership commerciale lanciando per l’occasione un proprio store dedicato.



Lo smartphone è brandizzato nella scocca esterna e nel packaging con elementi riconoscibili del famoso anime ed è, una riprogettazione dei classici personaggi di Dragon Ball Z, icone personalizzate e uno spirito combattivo al centro di ogni dispositivo: nessun dettaglio è stato trascurato.realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition è dotato die una massiccia batteria da 5000 mAh che consente di ricaricare il device del 50% di carica in 12 minuti.Ilconsente al dispositivo di adattarsi a tutti i tipi di utilizzo, lavoro, studio, intrattenimento e, soprattutto, giochi ad alta risoluzione. realme GT NEO 3T è dotato di un display AMOLED E4 da 6,62 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una risoluzione Full HD+. Inoltre, realme GT NEO 3T ha una luminosità di picco di 1300nit e gli utenti possono utilizzare il device anche sotto la luce diretta del sole.Lo smartphone sfoggiadi cui una principale da 64 MP, un obiettivo ultra-wide da 119° e un obiettivo macro da 4 cm. Lo smartphone è inoltre dotato di Street Photography Mode, una delle recenti innovazioni realme in termini di fotocamera.realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition è disponibile sullo store ufficiale di realme su eBay, al prezzo di € 499,99 nella configurazione da 8 GB + 256 GB.