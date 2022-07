Formlabs lancia la stampante 3D SLS Fuse 1+ 30W per stampe SLS estremamente veloci

ha annunciato la

, la sua stampante 3D a sinterizzazione laser selettiva (SLS) industriale più potente fino a oggi. Basata sul successo della stampante 3D SLS Fuse 1, la Fuse 1+ 30W integra componenti aggiornati, incluso un laser molto più potente, per rendere possibile l’utilizzo di nuovi materiali ad alte prestazioni e fornire una produttività superiore in modo che i clienti possano produrre parti fino a 2 volte più velocemente.

Con un sistema di galvanometro aggiornato, Fuse 1+ 30W vanta velocità di stampa leader del settore rese possibili da un potente laser e una velocità di scansione rapida fino a 12,5 metri al secondo.

Oltre alla Fuse 1+ 30W, l'azienda ha rilasciato la

Elevata produttività e tempi di consegna rapidi con stampa laser da 30W a velocità di scansione fino a 12,5 metri al secondo, con parti pronte in-house in 24 ore;

Nuovi materiali di livello industriale il cui uso è reso possibile dal sistema di movimentazione delle polveri attive;

Proprietà dei materiali stampati competitive con i leader del settore grazie a un'opzione di stampa con spurgo dell'azoto;

Stampa a basso spreco grazie alle elevate densità di stampa e riciclabilità della polvere, che consente un basso costo per parte e un rapido ROI.

Riempimento in fibra di carbonio;

Elevata rigidità e stabilità dimensionale;

Elevato grado di resistenza agli urti e vibrazioni con un elevato rapporto resistenza/peso;

Termicamente stabile.

, l’aggiunta più recente alla libreria di materiali SLS di Formlabs, progettata per la Fuse 1+ 30W per applicazioni destinate all’uso finale. Questa polvere a base di nylon rinforzata con fibra di carbonio consentirà agli utenti di produrre internamente parti robuste ma leggere.Rispondendo alle esigenze di settori diversi, dall'ingegneria e produzione all'odontoiatria e all’ambito sanitario, le soluzioni Formlabs sono le stampanti 3D professionali scelte. La Fuse 1+ 30W racchiude una potenza industriale a un prezzo accessibile. Progettata per l'affidabilità e un flusso di lavoro end-to-end efficiente, integra nuovi componenti per migliorare la produttività e le prestazioni dei materiali, operando come un ecosistema compatto e contenuto. Dall'impostazione della stampa al recupero della polvere e alla miscelazione, l'hardware della serie Fuse e il software Formlabs massimizzano l'efficienza in ogni fase del processo. Il risultato è una stampante SLS veramente rapida che produce parti ad alte prestazioni in poche ore, non giorni.Per supportare le capacità di stampa della Fuse 1+ 30W, il materiale più recente di Formlabs, la Nylon 11 CF Powder,, il che lo rende ideale per la sostituzione e le alternative di ricambio a parti metalliche, apparecchiature ad alto impatto e prototipi compositi funzionali. Con la Nylon 11 CF Powder, i clienti di Formlabs otterranno il meglio del nylon e della fibra di carbonio con un materiale altamente stabile e ad alte prestazioni, perfetto per le applicazioni finali che richiedono sia un'elevata rigidità che una resistenza superiore.Le caratteristiche della Nylon 11 CF Powder includono:La Fuse 1+ 30W è disponibile per l’ordine da ora, con un prezzo di partenza di $27.499 USD e sarà spedita a partire dalla fine di agosto.