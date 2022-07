Videosorveglianza, partnership di Toshiba con Visiotech

Toshiba e la società spagnola Visiotech, uno dei maggiori distributori europei di soluzioni di sicurezza, hanno firmato un accordo di collaborazione. Grazie a questo accordo, Visiotech commercializzerà gli hard disk (HDD) ad alte prestazioni di Toshiba, destinati al settore pubblico e privato, per supportare l'archiviazione dei dati di videosorveglianza. La collaborazione permetterà alle aziende di soddisfare la crescente domanda di archiviazione dati nelle applicazioni di sicurezza/sorveglianza, che in Europa crescono a un tasso annuo compreso tra il 20% e il 30%.

Il nuovo accordo stabilirà l'integrazione degli HDD Toshiba delle serie S300 e S300 Pro nel portfolio Visiotech.

Con sede a Madrid e un organico di oltre 200 dipendenti, Visiotech opera in 63 Paesi. In Europa, le attività dell'azienda si concentrano principalmente in Spagna, Italia, Francia e Portogallo. Dal 2017, Toshiba si è posta come obiettivo strategico quello di conquistare una maggiore quota di mercato dell'archiviazione dati di sorveglianza. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie all'introduzione di soluzioni innovative e la nascita di solide partnership. L'azienda offre un'ampia gamma di HDD per la sorveglianza, con capacità da 1TB a 18TB.

Gli HDD per la videosorveglianza della serie S300 di Toshiba sono disponibili con capacità di 1TB, 2TB, 4TB e 6TB. Sono dotati di un buffer da 256 MB e soddisfano i requisiti dei sistemi di sorveglianza garantendo fino a 64 stream video[2] rendendoli ideali per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni. Disponibili con capacità di 6TB, 8TB e 10TB e con un buffer di 256MB, gli HDD della serie S300 Pro sono invece adatti a sistemi professionali che necessitano di fino a 64 stream HD, video analytics, rilevamento dei volti e funzioni di editing. Visiotech ha già iniziato a commercializzare questi prodotti, sia separatamente che integrati in registratori video digitali (DVR).



