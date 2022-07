Samsung presenta la nuova batteria portatile per The Freestyle

ha reso disponibile anche in Italia l’accessorio di The Freestyle più atteso di tutti: laLe dimensioni compatte di The Freestyle hanno già consacrato questo prodotto come il perfetto alleato per chi ama la mobilità e, anche fuori casa e con poco ingombro, vuole godere diQuando si è fuori casa però, la batteria può diventare un ostacolo difficile da superare, un limite che troppo spesso costringe i device tecnologici e i propri utilizzatori a non allontanarsi troppo dalla presa di corrente. Per rispondere a questa esigenza, Samsung porta sul mercato la batteria portatile di The Freestyle, che può essere facilmente collegata al proiettore per prolungarne l’utilizzo, fino a 2.5 ore di autonomia., che consente di portare sempre con sé in poco spazio e in maniera pratica un alleato da sfruttare in tanti diversi modi: dall’estensione dello schermo del PC di casa per aumentare la propria produttività, alla creazione della perfetta sala cinema ovunque ci si trovi (sì, anche all’esterno!), fino al mood setting di qualsiasi spazio, grazie a un audio definito e funzionalità di illuminazione ambientale con il copri-obiettivo semitrasparente.Tra gli altri accessori di The Freestyle disponibili per il mercato italiano, tre Skin in silicone disponibili nei colori verde, rosa, e prossimamente anche beige, per adattarsi maggiormente ai gusti e allo stile di ciascun consumatore personalizzano la scocca esterna del prodotto.Portare The Freestyle sempre con sé è inoltre sempre pratico e sicuro grazie alla sua custodia, impermeabile all’acqua e resistente alla polvere, pensata per proteggerlo da qualsiasi imprevisto e per trasportarlo facilmente, con stile.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita