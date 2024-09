Stop&Go: Aruba permette agli utenti di mettere in pausa la Fibra per 1 mese

Ci sono momenti, durante l’anno, in cui la connessione non viene sfruttata per tutto il tempo necessario. È ciò che accade in estate, ad esempio, quando si parte finalmente per le vacanze e si lascia la propria abitazione con la consapevolezza di rivederla a settembre.

Circostanza in cui si è soliti spegnere il gas, chiudere acqua e luce, e lasciare però la connessione a internet attiva per tutta la durata della vacanza. Questo perché, solitamente, gli abbonamenti annuali alla rete impongono di pagare il servizio per 12 mesi anche se per un periodo dell’anno non verrà utilizzato. Per questo, Aruba ha scelto di abbracciare le esigenze estive dei suoi utenti, portando un’onda di novità nel settore delle telecomunicazioni e offrendo la possibilità di interrompere il proprio abbonamento ai servizi fibra di Aruba per un intero mese nel corso di un anno.

L’opzione “Stop&Go”, infatti, rappresenta la possibilità - unica sul mercato - di poter «mettere in pausa» l’uso della fibra, e quindi la fatturazione, direttamente dal proprio pannello di gestione. Un aspetto essenziale per chi è soggetto a frequenti trasferte lavorative o, appunto, durante le vacanze estive.

Attraverso il calendario presente nella tab "Stop&Go" della propria area clienti, è possibile dunque programmare una pausa della durata di 30 giorni consecutivi. Dopo aver stabilito la data di inizio della sospensione, il cliente riceverà un SMS di remind all’avvio ed uno alla conclusione del periodo, senza pagare il canone fibra nel corso della mensilità successiva.

Durante l’interruzione il servizio di telefonia fissa eventualmente attivato continuerà invece a funzionare. Nel caso cambiassero i programmi estivi sarà, inoltre, possibile riattivare immediatamente l’abbonamento, contattando l’assistenza Aruba per tornare a disporre nuovamente della propria Fibra prima del termine della pausa preimpostata.

