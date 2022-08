Philips Monitors presenta un nuovo modello portatile

Philips ha presentato il nuovo modello 16B1P3302, un monitor da 16 pollici (15,6" / 39,6 cm diag.). Ricco di funzionalità e migliorato sia per l’intrattenimento che per la produttività, è caratterizzato da un design elegante e sottile.

Caratteristiche principali:

• Tecnologia IPS LED wide view per colori precisi e autentici

• Display 16:9 Full HD (1920 x 1080) per immagini nitide e dettagliate

• Un cavo USB dual mesh, per una maggiore flessibilità e meno ingombro dei cavi

• Visualizzazione a doppio schermo per una maggiore produttività

• USB-A con DisplayLink per presentazioni e condivisioni veloci

• Design leggero, pieghevole e pluripremiato per flessibilità e stile

Il Philips 16B1P3302 ha tutte le caratteristiche necessarie per essere produttivo in vari contesti di lavoro, dalle scrivanie degli uffici, al lavoro da casa fino a soluzioni di lavoro agile di ogni tipo. Il suo display Full HD 16:9 migliorato con Smart Image lo rende compatto per portarlo ovunque, offrendo al contempo un potente effetto visivo grazie ai colori vividi, ai dettagli nitidi e ai ricchi contrasti. La tecnologia IPS offre ampi angoli di visione di 178°/178°, così da potersi godere il display da quasi tutte le angolazioni.

La flessibilità è davvero garantita con il Philips 16B1P3302, grazie a una serie di funzioni progettate per facilitare il lavoro e il gioco in movimento. Il sottile cavo USB del monitor è morbido e flessibile e può essere infilato in qualsiasi borsa, mentre i connettori di tipo C e di tipo A consentono agli utenti di godersi video ad alta risoluzione dal proprio smartphone o laptop, di sfruttare la produttività del doppio schermo, di ricaricare il monitor, e di trasferire i dati ad alta velocità godendosi la possibilità di condividere e fare presentazioni facilmente.

Oltre a queste caratteristiche di comfort e di alte prestazioni, caratteristiche fondamentali in questo monitor, il Philips 16B1P3302 include anche un supporto per avere un’inclinazione multi-angolo che gli permette di piegarsi fino 90 gradi, oltre che la LowBlue Mode e la tecnologia Flicker-free.

