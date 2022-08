OPPO lancia i nuovi auricolari OPPO Enco Free 2i

OPPO ha lanciato i nuovi auricolari OPPO Enco Free 2i, in grado di combinare un suono cristallino con la cancellazione di qualsiasi rumore esterno. Il team di esperti di OPPO, infatti, ha lavorato per garantire un’esperienza di ascolto e di conversazione nitida in qualsiasi ambiente e per offrire una vestibilità confortevole e un utilizzo di lunga durata.

OPPO Enco Free2i raggiunge un equilibrio tonale complessivo, capace di riprodurre basse frequenze rendendole comunque ricche, voci nitide e alte frequenze in modo chiaro. Grazie alla tecnologia ANC (Active Noise Cancellation) personalizzata basata su migliaia di test in-ear, i nuovi auricolari sono in grado di ottimizzare la curva di cancellazione del rumore in base alla struttura del canale uditivo degli utenti, offrendo un’esperienza d’ascolto su misura. La profondità di cancellazione del rumore raggiunge i 42dB, eliminando anche i suoni a frequenza più bassa. OPPO Enco Free 2i, infatti, impiega una tecnologia di compensazione della qualità del suono in grado di ridurre il rumore senza compromettere la qualità del suono e include funzioni all’avanguardia come la modalità Transparency, che permette agli utenti di percepire i suoni ambientali circostanti e poter viaggiare in sicurezza senza dover togliere gli auricolari.

Caratterizzati da un design elegante e minimal, OPPO Enco Free2i sono stati rimodellati e adottano una scanalatura ottima per ridurre la sensazione di pienezza e pressione nelle orecchie, mentre la custodia di ricarica è stata ottimizzata diventando rotonda, liscia e sottile. La certificazione IP54 per la resistenza alla polvere e all’acqua permette invece agli utenti di indossare i loro auricolari con facilità in ogni momento della giornata.

La batteria di lunga durata raggiunge le 30 ore di riproduzione totale combinata con la case di ricarica e la connessione Bluetooth 5.2. La trasmissione binaurale a bassa latenza permette un’esperienza di utilizzo senza interruzioni e piacevole, sia che si tratti di rispondere a una chiamata, guardare un video o avviare la modalità di gioco. Inoltre, OPPO Enco Free2i garantiscono il caricamento completo in solo un’ora e mezza.

Disponibilità e prezzo

OPPO Enco Free 2i sono disponibili su White a un prezzo consigliato al pubblico di 99.99€, e prossimamente anche su Amazon. Gli auricolarisono disponibili su Oppo Store , l’e-commerce proprietario dell’azienda nella colorazionea un prezzo consigliato al pubblico die prossimamente anche su Amazon.

