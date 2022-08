Beats e Kim Kardashian insieme per i Beats Fit Pro

Beats e Kim Kardashian hanno annunciato la prima collaborazione custom in assoluto per i Beats Fit Pro, gli ultimi auricolari true wireless del brand.

La collaborazione "Beats x Kim" rappresenta un incontro fra moda e funzionalità, in cui la tecnologia di alto livello si veste nello stile minimalista esclusivo di Kim Kardashian. I Beats Fit Pro così ripensati sono disponibili in tre colori neutri: Luna (chiaro), Dune (medio) e Terra (scuro). Queste tonalità versatili e il design innovativo delle alette offrono una vestibilità sicura per svolgere senza interruzioni le attività quotidiane: dalla palestra all'ufficio, incluso tutto ciò che accade nel frattempo. Concepiti anche per essere un accessorio statement, permettono di esprimere la propria identità tramite i colori, creando look monocromatici o basati su forti contrasti.

“Volevo sganciarmi dall'idea che delle cuffie debbano essere colorate per esprimere personalità", ha dichiarato Kim Kardashian. “Questa è una collaborazione speciale, perché permette di scegliere se uniformarsi o distinguersi, e Beats è noto per creare prodotti che esaltano l'individualità.”

I Beats Fit Pro sono gli auricolari Beats più avanzati attualmente disponibili e offrono un'esperienza d'ascolto eccellente, grazie alla cancellazione attiva del rumore, alle modalità Trasparenza ed EQ adattiva, all'audio spaziale con rilevamento dei movimenti della testa e al chip Apple H1. Sono inoltre compatibili con i telefoni Android scaricando l'app Beats abbinata. I "Beats x Kim" sono disponibili per l'acquisto online su Apple.com/kim negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Francia, Germania e Giappone al prezzo di € 229,95.





