ZTE realizza il 5GC più piccolo del settore per facilitare la trasformazione digitale

ZTE ha annunciato di aver lanciato il prodotto 5GC Mini5GC più piccolo del settore.

Il nuovo Mini5GC di ZTE è caratterizzato da miniaturizzazione, leggerezza, semplicità di collegamento in rete e altissima integrazione. È in grado di agevolare una produzione sicura, una regolazione flessibile dei siti di lavoro e un salvataggio di emergenza efficiente e preciso nelle aree minerarie.

Per il Mini5GC, il numero di funzioni di rete generali è stato ridotto da oltre 10 a 4 e la comunicazione di rete e l'occupazione delle risorse sono state ottimizzate. In questo modo, un 5GC leggero può essere distribuito su un server 1U. Inoltre, le dimensioni del server sono ridotte a un foglio A3 e il peso è inferiore a 5 kg. Grazie all'elevata integrazione, il prodotto 5GC ha una capacità di inoltro di 5Gbps e prestazioni eccellenti a parità di dimensioni nel settore.

Con una semplice installazione, il Mini5GC può adattarsi a qualsiasi rack e il suo consumo energetico è di circa 100w. Inoltre, grazie alla preinstallazione del software e dell'hardware al momento della consegna, alla modifica in loco con un solo clic e al plug-and-play, i servizi richiesti possono essere avviati rapidamente in alcune ore.

Ad oggi, il Mini5GC di ZTE ha effettuato verifiche pilota in cinque settori tipici, tra cui quello minerario, dei trasporti, manifatturiero e governativo. ZTE e SHAANXI ZHIN TECHNOLOGY hanno costruito congiuntamente un 5GC per uso minerario basato sul Mini5GC per fornire la distribuzione dei dati in loco per le miniere sotterranee, in modo da migliorare l'efficienza del servizio minerario e fornire una rete ad alta disponibilità per garantire una produzione sicura nell'area mineraria.

