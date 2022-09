Oppo Reno8 Series disponibile In Europa

OPPO ha annunciato il debutto della nuova serie Reno8 in Europa.

Reno8 Pro 5G è dotato della NPU di imaging MariSilicon X, che offre capacità videografiche senza precedenti nella sua categoria. MariSilicon X, inoltre, consente di realizzare video grazie alla modalità 4K Ultra Night per riprese ultra-nitide e più luminose, nonché contenuti 4K Ultra HDR per dettagli ancora più definiti sia nelle zone di luce che in quelle d’ombra.

SUPERVOOC da 80W su Reno8 Pro 5G e Reno8 5G consente agli utenti di caricare la batteria da 4500 mAh al 50% in circa 10 minuti e al 100% in soli 30 minuti. Inoltre, grazie al Battery Health Engine, i dispositivi della Serie Reno8 mantengono fino all'80% della loro capacità originaria dopo 1.600 cicli di carica completa, il doppio dello standard del settore (800 cicli).







La nuova serie Reno8 è caratterizzata poi da un design unibody che integra il modulo della fotocamera e la cover posteriore per una sensazione più confortevole al tatto.

Reno8 Pro 5G è lo smartphone più sottile della Serie Reno, con uno spessore di soli 7,34 mm e un peso di 183 grammi. È disponibile nelle varianti colore Glazed Green e Glazed Black. Reno8 5G, invece, con un peso di soli 179 g e uno spessore di 7,67 mm, è disponibile nei colori Shimmer Gold e Shimmer Black e si contraddistingue per l’effetto OPPO Glow che dona allo smartphone un aspetto sfumato e riduce le impronte digitali.

I dispositivi Reno8 Pro 5G e Reno8 5G sono anche dotati di display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento. Reno8 Pro 5G, inoltre, presenta le cornici più sottili tra tutti i dispositivi della famiglia, per un'esperienza di visualizzazione ancora più coinvolgente.

La combinazione del SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX e del sistema di raffreddamento Ultra-Conductive, insieme alla veloce RAM LPDDR5 da 8GB e allo storage UFS 3.1 da 256GB, rende Reno8 Pro 5G il prodotto della gamma più potente di sempre. Lo smartphone, inoltre, offre prestazioni leader del settore senza alcun rischio di surriscaldamento, per un'esperienza di gaming fluida e senza interruzioni. Reno8 5G è dotato del SoC MediaTek Dimensity 1300 e del sistema di raffreddamento a liquido Super-Conductive Vapor Chamber (VC) per migliorare le prestazioni di raffreddamento.

La famiglia Reno8 è disponibile presso l’e-commerce OPPO Store, i principali rivenditori di elettronica di consumo, Amazon.it e gli operatori di telefonia, con una speciale promozione. Fino al 30 settembre 2022:

Acquistando Reno8 Pro al prezzo consigliato di 799,99€, si ricevono gli auricolari True Wireless OPPO Enco X2, OPPO Watch Free, una Cover e si partecipa all’estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

Acquistando Reno8 al prezzo cosigliato di 599,99€, si ricevono gli auricolari Enco Free 2, una Cover e si partecipa all’estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita