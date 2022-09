Back to School: le offerte Asus per il ritorno sui banchi di scuola

Anche quest’anno Asus ha riservato ai propri utenti una serie di offerte per affrontare al meglio il ritorno sui banchi di scuola e in ufficio. Il brand taiwanese mette a disposizione i propri devices per accompagnare un ritorno alla vita quotidiana e lavorativa con serenità e efficienza. Che il rientro comporti stress, call infinite, ore di riunioni o lezioni e tanto altro non rappresenta un problema, perché grazie ai laptop del brand, la maggior parte delle preoccupazioni verranno totalmente assorbite e risolte dalle funzionalità di questi dispositivi ad alte performance. Tra le offerte, sono presenti pc portatili della linea commercial e ROG (Republic of Gamers).

Le promozioni saranno attive fino al 26 settembre, sull’e-shop ufficiale di ASUS, Amazon e Gold Store.

Chromebook C204 - C204MA-GJ0418

Il compagno per il ritorno alla produttività a 360°: Chromebook C204 offre fino a 12 ore con una sola carica, una cerniera che permette un’apertura fino a 180° e una piena connettività grazie a Wi-Fi 5 a doppia banda e Bluetooth 5.0. La resistenza è il punto forte di Chromebook C204: tutto è progettato per essere assolutamente estraneo a danni da caduta o altri incidenti. Un paraurti in gomma a tutto tondo, la tastiera resistente agli schizzi e le porte I/O completano la versatilità di questo dispositivo. ASUS Chromebook C204 è disponibile al prezzo di 159€ (prezzo iniziale 289€).

ASUS VivoBook 15 OLED - K513EA-BN790T

ASUS Vivobook 15 è il laptop ASUS che garantisce colori straordinari, grazie alla gamma di colori DCI-P3 al 100%. Pensato per la produttività, ASUS VivoBook 15 OLED pesa solo 1,7 kg, ha una scocca in metallo con un design robusto e mozzafiato. Con colori straordinari e un tasto Invio colorato, ASUS VivoBook 15 OLED aggiunge stile e dinamismo al lavoro quotidiano. Con il suo processore Intel® Core™ i7 e la più recente GPU NVIDIA GeForce, questo laptop fornisce la potenza necessaria per ogni esigenza. VivoBook 15 OLED aiuta ad amplificare il proprio estro, con il suo vivido e sorprendente display OLED NanoEdge FHD da 15 pollici e il magnifico audio certificato Harman Kardon. ASUS VivoBook 15 è disponibile al prezzo di 699€ (prezzo iniziale 949€) .

ASUS ROG Strix G15 (2022) - G513RC-HN054W ASUS ROG Strix G15 è il nuovo laptop da gaming con l'ultima CPU AMD Ryzen 9 6900HX abbinata a una GPU NVIDIA 3080 con 150W max TGP e MUX Switch. Il sistema di raffreddamento ROG Intelligent Cooling garantisce il perfetto funzionamento delle elevate prestazioni da gioco, insieme alla ricarica rapida che può portare il device da 0 a 50% in 30 minuti, ideale per le giornate di produttività! ASUS ROG Strix G15 è disponibile al prezzo di 1.249€ (prezzo iniziale 1.469€).

ROG Flow Z13 (2022) - GZ301ZE-LD183W

ROG Flow Z13, tablet gaming, è pura potenza di gioco in uno chassis ultrasottile e leggero, con Windows 11, una CPU fino a Intel Core i9-12900H a 14 core, GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, switch MUX e memoria LPDDR5 a 5.200 MHz. Tutto questo è racchiuso in un design retro-futurista in sintonia con la visione di ROG per il futuro del gaming: la massima portabilità. ASUS ROG Flow Z13 è disponibile al prezzo di 2.199€ (prezzo iniziale 2.349€)

Oltre ai modelli elencati, ASUS ha riservato delle offerte anche per i seguenti modelli:

ASUS Laptop E510 E510MA-BQ644T: disponibile al prezzo di 299€ (prezzo iniziale 469€)

ASUS Laptop X515 X515JF-EJ188T: disponibile al prezzo di 699€ (prezzo iniziale: 899€)

ASUS TUF Gaming Dash F15 FX516PE-HN005T: disponibile al prezzo di 979€ (prezzo iniziale: 1.299€)

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita