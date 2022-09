Galaxy Tab Active4 Pro: dispositivo rugged progettato per la forza lavoro in movimento

Samsung ha presentato il nuovo Galaxy Tab Active4 Pro, un tablet versatile, resistente e maneggevole, in grado di garantire la produttività anche al di fuori dell'ufficio.

Oltre a essere abbastanza resistente da sopportare anche gli ambienti di lavoro più esigenti, Galaxy Tab Active4 Pro si distingue anche per la sua struttura sottile e leggera, con uno spessore di 10,2 mm e un peso di 674 grammi. Galaxy Tab Active4 Pro è estremamente portabile, per l'uso fuori dall'ufficio, nelle vendite o sul campo.

Dotato di vetro Corning Gorilla Glass 5, Galaxy Tab Active4 Pro è superiore ad altri vetri rinforzati chimicamente per quanto riguarda la resistenza ai graffi e ai danni. Può inoltre sopportare cadute fino a un metro o, con la cover protettiva fornita in dotazione, fino a 1,2 metri. Come ulteriore livello di protezione, Galaxy Tab Active4 Pro e la sua S Pen integrata sono classificati IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua. E per gli ambienti più ostili, il dispositivo è conforme alla normativa MIL-STD-810H.



Il Galaxy Tab Active4 Pro è stato progettato per facilitare il lavoro di chi opera in prima linea e sul campo e include numerose funzioni adatte ai loro ambienti di lavoro specifici. La mappatura dei tasti consente alle aziende di programmare i comandi del dispositivo in base alle proprie esigenze, per avviare rapidamente le applicazioni business-critical o quelle più utilizzate con la semplice pressione di un clic. La sensibilità tattile del display è regolabile anche per l'uso con i guanti, in modo che i lavoratori possano utilizzare il dispositivo senza mettere a rischio la loro salute o sicurezza.

Quando si è sul campo, può essere difficile sentire i suoni del dispositivo, con conseguenti confusioni o errori. Galaxy Tab Active4 Pro combatte questo problema con un significativo aumento del volume massimo, in modo che i lavoratori possano sentire forte e chiaro anche in un reparto ospedaliero affollato o in un cantiere edile rumoroso.

Il Galaxy Tab Active4 Pro è anche compatibile con una serie di accessori Samsung e di partner terzi. Dalle custodie ergonomiche con cinghie o supporti, alle basi di ricarica, ai copritastiera agganciabili e agli scanner di codici a barre indossabili, l'ampio catalogo di accessori del Galaxy Tab Active4 Pro garantisce una perfetta integrazione con il metodo di gestione delle aziende.

Il nuovo Galaxy Tab Active4 Pro sarà disponibile in Italia da settembre a partire da € 879,00.

