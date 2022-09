Zenbook Pro 14 Duo OLED: arriva in Italia il nuovo laptop Asus dual-screen

Asus ha annunciato la disponibilità italiana del nuovo Zenbook Pro 14 Duo OLED certificato Intel Evo.

Pensato per soddisfare le esigenze creative di tutti gli utenti, Zenbook Pro 14 Duo OLED offre una grafica superlativa grazie alla combinazione del primo touchscreen OLED NanoEdge 2,8K 120 Hz da 14,5 pollici al mondo con ScreenPad Plus di nuova generazione.

Con un ampio rapporto di aspetto 16:10, il touchscreen principale è certificato Dolby Vision e PANTONE per garantire una resa cromatica accurata. È inoltre certificato VESA DisplayHDR True Black 500 per offrire i neri più profondi e dettagli ultra-realistici. La gamma cromatica DCI-P3 di livello cinematografico offre colori ultravividi, mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il tempo di risposta di 0,2 ms rendono super fluide anche le scene d'azione più veloci. Per mantenere lo sguardo attento e al sicuro anche durante le sessioni di visione più lunghe, questo laptop è anche certificato TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu. Lo ScreenPad Plus di nuova generazione è un touchscreen secondario da 12,7 pollici a tutta larghezza con supporto per i più recenti stilo ad alta precisione, come la ASUS Pen 2.0. È inoltre dotato del nuovo software ScreenXpert 3, che rende più efficiente il multitasking e i flussi di lavoro creativi.

il nuovo ASUS Zenbook monta un processore Intel Core i9-12900H di 12a generazione con quattordici core per un multitasking senza sforzo e una velocità Turbo Boost fino a 5,0 GHz.

Con uno chassis dallo spessore di 1.79 mm e dal peso di soli 1.7 kg, una batteria da 76 Wh e un’autonomia fino alle 9,5 ore, questo laptop permette le massime espressioni del multitasking anche quando si lavora in movimento.

Il nuovo laptop è inoltre dotato di tecnologia AI di cancellazione del rumore, la funzione ClearVoice Mic dell'app MyASUS è in grado di filtrare i rumori ambientali e di normalizzare tutte le voci individuali in modalità Multi-presenter da posizioni diverse per una qualità ottimale delle conferenze di gruppo. La funzione ClearVoice Speaker filtra tutti i rumori ambientali, a parte il parlato umano, in modo che l’utente possa sempre sentire quello che dicono gli altri.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED è disponibile in Italia a partire da 2169€ presso l’e-shop ufficiale di ASUS e prossimamente anche sui Gold Store e Unieuro.

