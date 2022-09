Amazon presenta il nuovo Kindle

Amazon ha annunciato l’arrivo della nuova generazione di Kindle, ora più leggero e compatto. A partire da soli 99,99 euro, il nuovo Kindle combina caratteristiche premium con un prezzo accessibile, tra cui un display da 6’’ad alta risoluzione da 300 ppi, ricarica USB-C, maggiore durata della batteria fino a 6 settimane e il doppio dello spazio di archiviazione per supportare migliaia di libri. Il nuovo Kindle è disponibile per il preordine da oggi e le spedizioni inizieranno il 12 ottobre. Ulteriori informazioni su amazon.it/kindle .

Il nuovo Kindle è dotato di un nuovo display da 6’’ antiriflesso ad alta risoluzione da 300 ppi, con un numero di pixel tre volte superiore rispetto alla generazione precedente per visualizzare testi e immagini nitidi come sulla carta stampata. La modalità scura e la luce frontale regolabile offrono un’esperienza di lettura confortevole in tutte le condizioni, compresa la luce diretta del sole o addirittura al buio. Il dispositivo è dotato di tutte le caratteristiche preferite dai clienti come X-Ray che fornisce dettagli importanti su persone o luoghi menzionati in un libro, e un dizionario integrato per cercare rapidamente qualsiasi parola. La configurazione semplificata dell’app Kindle per iOS e Android offre la possibilità di registrare il dispositivo in pochi passaggi e di accedere ai libri ancora più velocemente.

Il nuovo Kindle è il modello Kindle più leggero e compatto disponibile, si può portare in tasca per leggere comodamente con una sola mano e più a lungo. La maggiore durata della batteria del dispositivo, ora fino a sei settimane, massimizza il tempo da dedicare alla lettura e la porta USB-C rende la ricarica più semplice che mai. Il nuovo Kindle offre 16GB di memoria – il doppio rispetto alla generazione precedente – sufficiente per contenere migliaia di titoli in modo da avere un’intera libreria sempre a portata di mano.

Tutti i dispositivi Kindle sono dotati di accesso immediato al negozio di eBook, che include:

Vasta selezione: per scoprire milioni di libri, inclusi i più recenti best seller.

Kindle Unlimited: per sfruttare l’accesso illimitato a milioni di libri e leggere dove e quando si desidera, su qualsiasi dispositivo. I clienti idonei che pre-ordinano o acquistano un Kindle riceveranno 3 mesi di periodo d’uso gratuito se si iscrivono a Kindle Unlimited durante il set up del loro nuovo Kindle.

Inoltre, i clienti Prime possono leggere contenuti da una selezione continua di migliaia di libri, riviste e molto altro, senza costi aggiuntivi rispetto al loro abbonamento Prime.

Il nuovo Kindle è progettato pensando alla sostenibilità e riporta la certificazione Climate Pledge Friendly, garantendo un’ulteriore riduzione delle emissioni di carbonio rispetto alle generazioni precedenti. I dispositivi sono stati accuratamente selezionati e costruiti con il 90% di magnesio riciclato. Inoltre, perseguendo l’obiettivo di rendere l’imballaggio dei dispositivi Amazon 100% riciclabile entro il 2023, per la prima volta in assoluto, l’imballaggio dei dispositivi Kindle è riciclabile al 100% ed è anche realizzato con materiali a base di fibra di legno al 100% provenienti da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate. Anche le custodie degli accessori Kindle di Amazon riportano imballaggi realizzati con materiali a base di fibra di legno al 99%. Amazon continua a ridurre l’impatto sul pianeta riducendo i rifiuti e fornendo opzioni più sostenibili, e gli sforzi per quanto riguarda Kindle non sono diversi.

Il nuovo Kindle sarà disponibile a partire da 99,99 euro con 16GB nei colori nero e blu. Nuove cover in tessuto per Kindle saranno disponibili in Rosa, Nero, Blu, Verde.

