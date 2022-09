Sony presenta il nuovo speaker SRS-XV900, il più potente della gamma wireless Serie X

Sony ha annunciato il lancio del nuovo speaker Bluetooth SRS-XV900, il più potente della gamma wireless Serie X.

Lo speaker wireless SRS-XV900, dotato di unità Speaker X-Balanced, riempie lo spazio con un sound avvolgente, grazie alla qualità audio omnidirezionale Omnidirectional Party Sound, ideale per le feste. Il diaframma non circolare aumenta la pressione sonora e riduce le distorsioni, ottimizzando l’area del diffusore. La porta Jet Bass Booster genera bassi incredibilmente intensi e profondi. I driver mid-range garantiscono un’eccellente chiarezza vocale, mentre i 6 tweeter anteriori, laterali e posteriori emanano un sound ad alta frequenza in ogni direzione.

Con 25 ore di autonomia, lo speaker SRS-XV900 si può portare ovunque per animare la festa con la sua musica, giorno e notte. E, se la batteria è in esaurimento, non c’è motivo di preoccuparsi. La funzione di ricarica rapida permette di avere altre 3 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica. La modalità Battery Care, inoltre, impedisce alla batteria di sovraccaricarsi, rendendola più affidabile nel tempo.

Lo speaker SRS-XV900 integra poi l’esclusiva funzione TV Sound Booster di Sony che dona realismo e profondità all’audio della TV, regalando bassi profondi e un sound ad alta frequenza di qualità cinematografica.

SRS-XV900 riempie l’ambiente con gli effetti sonori di film, concerti dal vivo e documentari, offrendo una coinvolgente esperienza di visione. Basta collegare il cavo ottico (incluso) ai televisori di qualunque marca e modello e selezionare la modalità TV Sound Booster.

Il sistema Party Connect via Bluetooth consente inoltre di collegare fino a 100 speaker Bluetooth compatibili di Sony e di sincronizzare luci e suoni, dando vita a un party indimenticabile, dove tutti potranno ballare al ritmo dello stesso beat. Grazie all’USB, il collegamento è plug&play: semplice e immediato. Lo speaker permette persino di collegare uno smartphone per ricaricare la batteria.

Lo speaker SRS-XV900 si potrà acquistare in Europa a partire da ottobre 2022.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita