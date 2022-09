Zalando: in esclusiva per l'Italia l'edizione limitata degli auricolari "Beats x Kim"

Zalando offre ai clienti italiani le nuove cuffie in edizione limitata “Beats x Kim”, in qualità di rivenditore autorizzato esclusivo. “Beats x Kim” è la prima collaborazione tra Beats e Kim Kardashian per Beats Fit Pro, gli ultimi auricolari true wireless del brand. I membri di Zalando Plus in Italia hanno un accesso prioritario al prodotto. “Beats x Kim” è caratterizzata da una fusione di moda e funzionalità, con una tecnologia di alta qualità ridisegnata dall’estetica minimalista di Kim Kardashian. La nuova versione di Beats Fit Pro sarà disponibile in tre colori neutri: Luna (chiaro), Duna (medio) e Terra (scuro). Le tonalità versatili e il design innovativo delle alette garantiscono una vestibilità sicura per svolgere senza interruzione le attività della giornata: dalla palestra all’ufficio, incluso tutto ciò che accade nel frattempo.