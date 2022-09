Logitech Brio 500 Series e le cuffie Zone Vibe sono i nuovi alleati per il lavoro ibrido

Logitech ha annunciato due nuove serie di prodotti, la gamma di webcam Brio 500 e di cuffie Zone Vibe, progettate per soddisfare le nuove esigenze del lavoro ibrido.

Webcam Logitech Brio 500

Creata per coloro che desiderano una qualità audio e video di livello professionale, maggiore personalizzazione e un'esperienza più coinvolgente nelle videochiamate, la serie Brio 500 è una nuova gamma di webcam che risolve le criticità più comuni delle videoconferenze. In particolare, questa linea introduce la funzione Show Mode che semplifica la condivisione di schizzi o altri oggetti fisici sulla scrivania. Grazie a un innovativo sistema di montaggio e a un sensore integrato che consente agli utenti di inclinare la videocamera verso il basso per mettere a fuoco gli oggetti, Brio 500 capovolge automaticamente l'immagine per restituire l'orientamento corretto nelle videochiamate. Inoltre, la tecnologia RightSight, abilitata tramite Logi Tune, inquadra automaticamente l'utente, anche quando si muove, mentre funzionalità integrate come RightLight 4 correggono in automatico l'illuminazione.

Infine, il design elegante e i colori di tendenza – grafite, off white e rosa – offrono la libertà di personalizzare la postazione di lavoro in base alla propria personalità e al proprio stile.

Cuffie Logitech Zone Vibe

La serie Zone Vibe di Logitech – composta da Zone Vibe 100, Zone Vibe 125 e Zone Vibe Wireless – combina prestazioni di livello professionale con comfort, stile e convenienza. Disponibili nei colori grafite, off white e rosa per il modello Vibe 100, sono progettate per garantire il massimo della comodità, sia per collaborare con i colleghi in remoto sia per connettersi con gli amici. Queste leggere cuffie over-ear pesano solo 180 grammi e sono dotate di un tessuto a maglia morbido al tatto e memory foam.

La serie di webcam Brio 500 e le cuffie Zone Vibe 100 e 125 saranno disponibili da settembre 2022 su Logitech.com e presso altri rivenditori globali. Le cuffie Zone Vibe Wireless saranno invece disponibili da novembre presso i canali autorizzati.

Il prezzo di vendita consigliato per la serie di webcam Brio 500 è di 139 euro.

Il prezzo per la linea Zone Vibe è rispettivamente di

- Zone Vibe 100 (disponibile nelle 3 colorazioni grafite, off white e rosa): 119 euro

- Zone Vibe 125 (disponibile solo nella variante antracite): 134,99 euro

I due prodotti Logitech Brio 505 e Zone Vibe Wireless - disponibili nei colori antracite e rosa – nella versione per il mercato B2B sono disponibili entrambi al prezzo di 139 euro.

