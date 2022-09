Logitech: due nuovi prodotti "for Business" per i professionisti di oggi

Logitech ha presentato due nuovi prodotti delle gamma “for Business” – Mx Master 3S for Business e la combinazione mouse-tastiera di nuova generazione MX Keys Combo for Business Gen 2 – con l’obiettivo di offrire alle aziende maggiori livelli di sicurezza e un’esperienza d’utilizzo ancora più personalizzata per i dipendenti grazie al software Logi Options+. Inoltre, si tratta di soluzioni scalabili dalla facile manutenzione, per garantire il massimo della tranquillità ai team IT.

MX Master 3S for Business

Il mouse MX Master 3S for Business – una vera iconica rimasterizzata – combina gli aspetti più amati del classico MX Master 3 con funzioni per una migliore tattilità e performance di alto livello. Infatti, MX Master 3S for Business è dotato di un sensore ottico da 8.000 DPI che traccia sulla maggior parte delle superfici, compreso il vetro, garantendo fluidità e rapidità, in particolare con i monitor ad alta risoluzione. Inoltre, i clic sono ora più silenziosi del 90% rispetto a MX Master 3, pur mantenendo la stessa sensazione di precisione, in modo da potersi concentrare sul lavoro dimenticandosi del rumore.

MX Master 3S for Business è dotato anche della rotella MagSpeed Electromagnetic che consente di sfogliare fino a 1.000 righe in un secondo, e di quella laterale di scorrimento, per una navigazione orizzontale più rapida oltre a una forma ergonomica unica, realizzata per garantire il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

Ma non solo funzionalità all’avanguardia. Questo mouse è stato progettato pensando anche alla sostenibilità ed è certificato Carbon Neutral. Infatti, i componenti in plastica sono realizzati con il 27% di plastica riciclata post-consumo (PCR).

MX Keys Combo for Business Gen 2

Nuova generazione dell’iconica combo mouse-tastiera, MX Keys Combo for Business Gen 2 assicura un’esperienza di lavoro più precisa e rapida, diventando l’alleato perfetto per i professionisti di oggi. Ideale per i dipendenti che trascorrono molte ore al computer e che desiderano un maggiore comfort senza sacrificare la produttività, la tastiera MX Keys for Business è dotata di tasti dalla corsa perfetta, mentre MX Palm Rest garantisce un supporto solido e confortevole per i polsi. Inoltre, il mouse della combo – MX Master 3S for Business – garantisce silenziosità e una maggiore precisione.

MX Keys Combo for Business Gen 2 è certificato a zero emissioni di anidride carbonica, con un packaging in carta proveniente da foreste certificate FSCTM e da altre fonti controllate, rendendolo un set di strumenti di cui i responsabili IT e i dipendenti attenti all'ambiente possono fidarsi.

Prezzi e disponibilità

MX Master 3S for Business e MX Keys Combo for Business Gen 2 saranno disponibili a settembre 2022. Il prezzo di vendita consigliato per MX Master 3S for Business è di 129,99€ e per MX Keys Combo for Business Gen 2 è di 249,99€.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita