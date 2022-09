WindTre offre i nuovi iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max

WindTre mette a disposizione dei propri clienti la nuova linea di iPhone con i modelli 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max.

La gamma iPhone 14 è disponibile con le proposte WINDTRE, da 24,99 euro in più al mese rispetto all’offerta scelta e con anticipo a partire da zero euro con finanziamento. Ad esempio, i nuovi clienti che sottoscrivono la soluzione ‘Di Più Unlimited 5G’, con minuti e Giga illimitati in 5G, minuti internazionali e call center senza attese, avranno la possibilità di abbinare iPhone 14 128GB a 24,99 euro in più al mese, con anticipo zero se scelgono il finanziamento. Per la famiglia iPhone 14, le proposte WINDTRE prevedono, inoltre, servizi esclusivi come l'offerta Protect, che include la protezione dal furto, o Reload Plus, che consente di cambiare iPhone ogni anno con il nuovo modello.

La serie iPhone 14 può essere acquistata anche in abbinamento alle offerte ‘Professional’ di WINDTRE per i clienti con partita IVA. Ad esempio, con ‘PROFESSIONAL WORLD PLUS’, soluzione 5G ready che include assistenza prioritaria, minuti e Giga illimitati in Italia, oltre a minuti e Giga da e verso l’estero, i clienti possono avere i nuovi modelli a partire da 22,99 euro in più al mese rispetto al costo dell’offerta. Inoltre, possono aggiungere l’esclusivo servizio ‘Smartphone Reload’ che permette, se si rompe, di sostituire il proprio iPhone in un giorno.

