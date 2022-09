Cellularline presenta le nuove cover per iPhone 14

In concomitanza con l’uscita dei nuovi iPhone 14, Cellularline, ha annunciato l’ampliamento di alcune linee di prodotto, proprio per iPhone 14, che permetteranno di avere accessori unici con tecnologie di primo livello: elementi che si adattano alla nuova silhouette del prodotto Apple integrando inoltre la tecnologia MagSafe.

La prima linea a essere ampliata è la gamma SENSATION: custodia in silicone che aderisce perfettamente al design dello smartphone. Una cover elegante e colorata che protegge gli angoli, i bordi e i fori del device: realizzata in materiale soft touch piacevole al tatto e rivestita internamente con morbida microfibra antigraffio. Nella gamma Sensation fa la sua entrata la linea SENSATION DOTS, delle cover uniche nel loro genere. Queste custodie in silicone semi-trasparente hanno un effetto macchiato in rilievo: questa trama è realizzata da pezzi di silicone colorati riciclati, iniettati nel materiale della custodia durante la produzione.

Con i nuovi iPhone non manca la ricarica MagSafe: tecnologia che si basa su una serie di magneti posizionati intorno alla bobina di ricarica interna dell'iPhone 14. Questa innovazione permette di avere una ricarica wireless più veloce.

Cellularline ha infatti creato delle cover che massimizzano questa tecnologia garantendo una ricarica rapida, pratica e sicura. La linea di prodotto in questione è la GLOSS MAG: il design preserva il look del dispositivo, ma allo stesso tempo è estremamente resistente grazie alla fabbricazione in TPU e policarbonato, tanto da essere certificata Military Test. Le cover disponibili hanno diverse colorazioni oltre a quella trasparente. Cellularline ha pensato anche di fornire una postazione di ricarica fissa per MagSafe, proponendo MAG BASE: un pratico supporto con base antiscivolo in cui collocare il caricatore, per rendere più agevole il momento della ricarica.

Un’altra gamma che permette la ricarica tramite tecnologia MagSafe è la linea STRONG GUARD MAG. La custodia si presenta con un bordo rialzato e angoli rinforzati: realizzata con materiali tecnologicamente avanzati in grado di attutire e dissipare l’urto causato da cadute. La tecnologia IDS (Impact Dissipating System)TM, sviluppata da Cellularline, utilizza l’innovativo materiale VersaflexTM che consente di disperdere l’energia creata dall’urto, evitando possibili danni alle componenti esterne e interne dello smartphone. Inoltre, questa cover è realizzata con tecnologia antibatterica Microban® che elimina fino al 99,9% della crescita batterica sulla superficie della custodia. Inoltre Cellularline propone la linea SENSATION MAG che integra la tecnologia di ricarica wireless al materiale soft touch.

Oltre alle cover, Cellularline ha sviluppato una gamma completa di prodotti per permettere a tutti di beneficiare al massimo dei vantaggi del sistema MagSafe. Per chi utilizza la macchina è stata progettata la linea TOUCH MAG e TOUCH MAG Air Vents che consente di utilizzare in sicurezza il dispositivo mentre si è alla guida. In aggiunta è stato creato MAG 5000, un powerbank, che si aggancia facilmente sul retro dell’iPhone, caricandolo in modalità wireless senza interferire con le sue funzionalità.

