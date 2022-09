Oltre il 50% degli italiani rimanda i propri acquisti da 2 a 4 settimane prima del Black Friday

Il Black Friday è oramai una data importante sul calendario anche nel nostro paese e condiziona in modo rilevante le nostre abitudini di acquisto.

In base ai risultati dell’indagine svolta da Skebby.it, l’innovativa piattaforma che offre servizi professionali di mobile marketing & service, infatti, è ben il 55,69% a dichiarare di rimandare i propri acquisti tra le due e le quattro settimane prima del “Venerdì Nero”, in modo da poter poi cogliere le occasioni più interessanti. Il 21,36% modifica i propri piani soltanto una settimana prima, mentre è il 17,77% a farlo con più di quattro settimane di anticipo e appena il 5,19% afferma di non cambiare le proprie abitudini d’acquisto.

Trattandosi, quindi, di un evento piuttosto atteso, si preferisce anche conoscere in anticipo le offerte dei propri marchi o negozi preferiti e, più precisamente, il 59,28% degli intervistati dichiara che vorrebbe esserne informato da due a quattro settimane prima, il 22,16% desidererebbe conoscere le promozioni con una settimana di preavviso, il 13,57% più di quattro settimane prima e il 4,99% preferisce, invece, non esserne messo al corrente anticipatamente.

Agli intervistati è poi stato chiesto se sarebbero d’accordo di essere avvisati con un messaggio via SMS circa le offerte per il Black Friday dal proprio brand o punto vendita preferito e il 42,71% del campione ha risposto che desidererebbe riceverli, il 36,93% valuterebbe se riceverli, mentre il 6,99% ha affermato di riceverli già.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita