Wacom presenta Cintiq Pro 27, il nuovo display interattivo con penna

Wacom ha presentato il nuovo display interattivo Wacom Cintiq Pro 27, device concepito e creato da un team di creativi degli ambiti di arte e design insieme ai progettisti di Wacom per offrire alla community di creator impegnati nella produzione di contenuti artistici digitali l’esperienza più coinvolgente e fluida possibile nell’utilizzo della penna sullo schermo. Progettato appositamente per professionisti della creatività, illustratori 2D, modellatori 3D, animatori, sviluppatori di giochi, artisti di produzione virtuale, ecc., l’ampio monitor del Cintiq Pro 27 consente un’interazione perfetta con i software creativi, assicurando il comfort e la semplicità d’uso che contraddistinguono tutti i dispositivi Wacom.

Il nuovo Cintiq Pro 27 rappresenta un importante passo avanti per quanto riguarda tutte le funzionalità e caratteristiche tipiche dei display interattivi, a partire dalle prestazioni migliorate per la penna e il multi-touch. Ottimizzati anche altri aspetti molto importanti, quali l’ergonomia, l’aggiornamento ancora più rapido del dispositivo e un display che restituisce colori vivaci e precisi e dotato di funzioni avanzate per un maggiore comfort e personalizzazione.

Il device si distingue inoltre per il design moderno, la leggerezza e lo spessore dello schermo che con i suoi 27” pollici di larghezza è estremamente sottile e vanta un ingombro ancora inferiore rispetto alla precedente versione del display interattivo, ossia il Cintiq Pro 24. Insieme a Cintiq Pro 16 e Cintiq Pro 24, il nuovo display interattivo Cintiq Pro 27 è parte di una gamma completa che soddisfa tutte le esigenze e gli spazi di lavoro.

Con Cintiq Pro 27 l’esperienza della penna sullo schermo è stata ampiamente migliorata grazie all’introduzione della nuova penna Pro Pen 3. Gli utenti hanno ora la possibilità di cambiare il peso, la dimensione del cilindro e il baricentro della penna, grazie anche ai componenti intercambiabili forniti insieme alla penna. La possibilità di personalizzare la penna consente ad artisti e progettisti di soddisfare le proprie preferenze lavorative, il che si traduce in un maggiore comfort e naturalezza durante l’utilizzo. Inoltre, la penna Pro Pen 3 ha un riconoscimento dell’inclinazione ottimizzato e si avvale della ormai nota tecnologia Wacom EMR (risonanza elettromagnetica) con 8.192 livelli di pressione e funzionamento senza batteria. La penna non ha mai bisogno di essere ricaricata e questo fa risparmiare tempo prezioso e denaro. I tre pulsanti laterali programmabili della penna consentono di creare scorciatoie software e tasti di modifica da usare praticamente con tutte le applicazioni sensibili alla pressione che si trovano in commercio.

È inoltre incluso il multi-touch, utilissimo per usare anche la mano non dominante con diversi programmi, in particolare le applicazioni 3D, che richiedono di avvicinare le dita, zoomare e ruotare un modello o un personaggio quando si usa la penna. Per chi lavora in ambienti di produzione virtuale, la funzionalità selective touch a dieci punti permette di azionare con precisione dei cursori sullo schermo e altre funzioni di spostamento per ottenere la massima efficienza nel flusso di lavoro. E poiché il display interattivo funziona sia con Mac che PC, i gesti del sistema operativo sono sempre disponibili. Per usare il multi-touch con Linux occorre verificare se è supportato dalla relativa applicazione. Per gli artisti e i progettisti che preferiscono usare alcune applicazioni senza i vantaggi del multi-touch, è presente un pratico pulsante on/off.





Il nuovo display Cintiq Pro 27 è quasi privo di parallasse e latenza e ha una frequenza di aggiornamento decisamente migliorata, ora pari a 120 Hz, che consente al cursore di spostarsi a una velocità doppia rispetto a quella dei modelli precedenti. È inoltre dotato di HLG (hybrid log-gamma) e di curva PQ (perceptual quantization) per la visualizzazione e l'editing di contenuti video HDR (high dynamic range). Con la splendida risoluzione 4k, colore a 10 bit, 98% DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives – Protocol 3), lo standard cromatico dell’industria cinematografica, e la precisione cromatica di 99% Adobe® RGB, la fedeltà del display ai colori reali e l’esperienza visiva estremamente realistica sono sorprendenti.

Il display non è solo certificato Pantone, ma anche Pantone SkinTone, così da soddisfare gli standard Pantone per la riproduzione precisa dell’intera gamma di tonalità della pelle umana. Gli utenti che amano tenere a portata di mano le combinazioni di tasti più usate hanno a disposizione gli ergonomici tasti ExpressKey, otto in totale, quattro su ciascun lato, ora disposti sul retro del display per un facile accesso.

Wacom ha inoltre aggiunto a Cintiq Pro 27 una cornice espandibile, a cui è possibile collegare una Extension Table, ad esempio per riporvi una tastiera o uno smartphone. I supporti con filettatura fotografica da 1/4" UNC possono essere utilizzati anche per fissare webcam e altri accessori. Con un ingombro inferiore rispetto alla Cintiq Pro 24, il display Cintiq Pro 27 ha migliorato notevolmente la gestione dello spazio per avere una postazione di lavoro più ordinata ed efficiente. La superficie in vetro, leggermente satinato e senza bordi, consente agli utenti di avere un controllo preciso dello spazio di lavoro e permette di utilizzare la penna sullo schermo con assoluta naturalezza.

Il display interattivo Cintiq Pro 27 è disponibile sul Wacom eStore e presso alcuni rivenditori selezionati a partire dal lancio ufficiale. Il prezzo consigliato per il display interattivo Wacom Cintiq Pro 27 è di 3.849,99 EUR*. Il prezzo consigliato per il supporto ergonomico Wacom Ergo Stand è di 599,99 EUR. Poiché la Wacom Cintiq Pro 27 può essere usata solo con il supporto ergonomico Wacom Ergo Stand o un supporto Vesa di terze parti, è disponibile un bundle che include il display interattivo e il supporto ergonomico a un prezzo consigliato di 4.449,99 EUR. Wacom ha a cuore anche l’ambiente e usa plastica PCR per oltre il 50% del corpo del display e del supporto.

