Lenovo presenta ThinkReality VRX: il nuovo visore all-in-one per il metaverso aziendale

Lenovo ha annunciato ThinkReality VRX, il nuovo visore all-in-one per la realtà virtuale (VR) pensato appositamente per le aziende. Dal profilo sottile e maneggevole, dotato del sistema di movimento 6DoF (six-degrees-of-freedom), ThinkReality™ VRX è dotato di obiettivi pancake e funzionalità pass-through a colori e ad alta risoluzione per applicazioni di realtà mista (MR). Il ThinkReality VRX, inoltre, è supportato da una suite completa di servizi end-to-end sviluppata per aiutare le aziende ad implementare più velocemente la soluzione e ottenere più rapidamente un ritorno sull'investimento.

Lenovo ha dato vita al ThinkReality VRX per essere la porta d'ingresso versatile, sicura e di alta qualità al Metaverso aziendale. Il Lenovo ThinkReality VRX funziona con contenuti a sei o tre gradi di libertà, sia come dispositivo autonomo, sia collegato a un PC o a una workstation per esperienze di streaming. ThinkReality VRX è anche compatibile con soluzioni di rendering basate su cloud, come NVIDIA CloudXR per le esperienze ad alta intensità grafica XR che richiedono prestazioni di fascia alta basate su GPU.

La piattaforma software ThinkReality integrata permette ai reparti IT e operations la possibilità di distribuire, configurare e gestire i dispositivi XR su scala. I clienti di fascia enterprise possono supportare i propri dipendenti con aggiornamenti e analisi per ottimizzare le prestazioni.

Lenovo ThinkReality VRX propone poi una suite completa di servizi end-to-end - dalla consulenza alla creazione di contenuti, fino alla distribuzione su cloud e all'assistenza ai clienti - per aiutare le organizzazioni ad avere successo in nuovi contesti aziendali. Inoltre, La soluzione VR offre sicurezza a livello aziendale, grazie a una catena di fornitura e a un processo di produzione che verificano accuratamente ogni componente e fornitore di servizi.

Le cuffie di ThinkReality VRX sono caratterizzate da un design innovativo capace di regalare esperienze VR più confortevoli in ufficio, a casa o in qualsiasi altro luogo si trovi chi lavora in modalità ibrida.

Mentre le nuove ottiche pancake e la dimensioni più sottili riducono il profilo complessivo delle cuffie, la posizione ottimale della batteria aiuta a distribuire meglio il peso regalando un maggiore comfort. Le cuffie VR all-in-one sono, inoltre, realizzate con materiali facili da mantenere puliti tra un utilizzo e l'altro.

La presenza di quattro telecamere montate sulla parte anteriore per un tracking 6DoF e due pass-through a colori e ad alta risoluzione offre ai lavoratori un'esperienza migliore e senza interruzioni durante lo svolgimento delle attività. La tecnologia pass-through propone anche funzionalità di applicazione MR, consentendo agli utenti di sovrapporre grafica 3D al mondo reale, in modo che i lavoratori possano ottenere di più con un solo dispositivo XR.

Il ThinkReality VRX è alimentato da una piattaforma Snapdragon XR capace di offrire un’esperienza di alto livello di immersione e interattività tramite una cuffia XR all-in-one che consente ai lavoratori di ottimizzare gli ambienti virtuali.

Il ThinkReality VRX sarà disponibile in early access per partner selezionati entro la fine del 2022, seguito dalla disponibilità generale in tutto il mondo a partire dall'inizio del 2023.

