ASUS ha presentato le schede madri della serie Z790 per i processori Intel Core di 13a generazione

ASUS ha annunciato una linea completa di schede madri Intel Z790 con le famiglie ROG Maximus, ROG Strix, TUF Gaming e Prime, tutte progettate per supportare i più recenti processori Intel Core™ di 13a generazione. Grazie a tecnologie esclusive come AEMP II, AI Overclocking e AI Cooling II, oltre a funzionalità di facile utilizzo come il Q-Design, le schede madri ASUS Z790 rappresentano la soluzione ideale per tutti gli utenti che vogliano costruire una macchina di nuova generazione o aggiornare il proprio setup attuale.

AEMP II: ottimizzazione della memoria, ancora più facile

Quando ASUS ha lanciato le schede madri della precedente generazione Z690, i moduli di memoria DDR5 cominciavano appena ad arrivare sul mercato, con molti utenti alle prese con l’assemblaggio del proprio PC a chiedere certezza che i loro nuovi banchi di memoria potessero funzionare come pubblicizzato nelle loro nuove schede madri, cosa per cui ASUS si è impegnata a fondo. Per soddisfare le esigenze degli utenti, ASUS ha così collaborato a stretto contatto con un’ampia gamma di partner di settore per sviluppare l’ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP), in grado di garantire una migliore e più ampia compatibilità con i più diffusi marchi di memorie RAM. Essendo nel frattempo diventato un mercato ormai maturo quello delle DDR5, anche grazie ad una più ampia gamma di kit di memoria disponibili a prezzi sempre più allettanti, chi oggi si accinge ad aggiornare o realizzare un nuovo PC chiaramente tende a concentrare l’attenzione maggiormente sulle prestazioni più che sulla mera compatibilità. Con AEMP II, l’ottimizzazione delle memorie è davvero a portata di un semplice clic, sia che si tratti di ottenere il massimo da un modulo entry-level, sia che si tratti di preparare un kit ad alta velocità per ottenere le prestazioni più elevate.

AI Overclocking: facile ed efficace ottimizzazione della CPU

ASUS AI Overclocking è stato sviluppato mediante una ricerca costante ed estensiva e si basa sulla rilevazione del potenziale prestazionale di migliaia di CPU reali nei laboratori di test ASUS. È di fatto oggi lo strumento leader nel settore per prestazioni di overclocking e facilità d'uso, incrementando il clock della CPU con un solo clic, sia per i carichi di lavoro che impiegano un numero di thread limitato che per quelli che impiegano tutti i core. L’intelligenza sofisticata di ASUS AI Overclocking monitora anche l'efficienza del cooler della CPU e le eventuali modifiche dell'ambiente operativo del proprio PC, mettendo a punto i vari parametri nel tempo per ottenere le migliori prestazioni con gli specifici componenti di ogni sistema. AI Overclocking sarà di serie su tutte le schede madri ROG Maximus e ROG Strix Z790.

AI Cooling II e FanXpert: soluzioni termiche complete

Quando viene attivata per la prima volta la funzionalità ASUS AI Cooling II tramite l’interfaccia FanXpert dell'app Armoury Crate, questa utilizza un algoritmo di apprendimento automatico per raccogliere dati sul proprio PC mediante un breve stress test. Da quel momento in poi, AI Cooling II monitora la CPU e utilizza i dati ricavati dallo stress test per calcolare la velocità minima della ventola necessaria per raffreddare efficacemente il sistema, riducendo così al minimo i livelli di rumore. Questo sistema di controllo della ventola può ridurre il rumore complessivo prodotto dalle ventole del PC fino a 5,7 dB in caso di attività prolungate nel tempo. Grazie a questo sistema auto-adattivo, gli utenti hanno sempre a disposizione tutta la potenza di raffreddamento quando è necessaria e un funzionamento silenzioso quando lo desiderano. ASUS ha inoltre colto l'occasione per aggiornare FanXpert con una serie completa di opzioni di calibrazione e controllo delle ventole, fornendo la mappatura dei dati sulle temperature e la mappatura della risposta delle ventole, il tutto direttamente all'interno di Windows attraverso la comoda applicazione Armoury Crate.

ASUS Q-Design: facile costruire ed aggiornare il tuo nuovo PC

Il pulsante ASUS PCIe Slot Q-Release consente agli utenti di sbloccare facilmente la scheda grafica dallo slot con la semplice pressione di un dito. Questa pratica funzione ha debuttato sulle schede madri Z690 di fascia alta, ma verrà ora offerta anche sulle schede TUF Gaming e Prime Z790-A WiFi. In maniera del tutto simile, i design tradizionali degli slot DIMM richiedono agli utenti di bloccare entrambi i lati dei moduli di memoria, risultando poco agevole o quantomeno scomodo lo sblocco del fermo più vicino alla scheda grafica, soprattutto per quanti hanno dita più grandi. Per questo motivo ASUS ha implementato un innovativo design Q-DIMM per bloccare i moduli di memoria su un solo lato per tutte le sue schede madri Z790. Grazie a questa soluzione è sufficiente un solo punto di ancoraggio sul lato più facile da raggiungere dello slot DIMM per tenere saldamente in posizione ogni banco di memoria. ASUS ha semplificato anche il processo di installazione di un'unità M.2.

ASUS M.2 Q-Latch offre infatti agli utenti la tranquillità di non dover più usare viti M.2, solitamente minuscole e facili da perdere. Ora è possibile fissare o rimuovere un'unità M.2 con la sola punta delle dita. Il Q-Latch M.2 non solo è disponibile su tutte le schede madri ROG Maximus, ROG Strix e TUF Gaming Z790, ma è incluso anche nel modello Prime Z790-A WiFi.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita