PocketBook ERA: l'ereader per mancini

Più piccolo di una cartolina e più leggero di un Iphone di nuova generazione, il nuovo PocketBook Era è uno degli e-reader da 7 pollici più compatti sul mercato con alcuni dettagli che ne fanno un campione di funzionalità. In primis l’accelerometro che determina e modifica automaticamente l'orientamento dello schermo, offrendo così la stessa comodità di lettura agli utenti mancini.

Tra l'altro è uno dei pochi a conservare la possibilità di scorrere le pagine non solo in touch screen ma anche con pratici pulsanti laterali. Una soluzione che facilita l’impugnatura con una sola mano. Grande novità anche l'altoparlante integrato ad elevate prestazioni per ascoltare musica o godersi un podcast non solo in cuffia. Supporta la funzione Text-to-Speech per trasformare in audio qualsiasi testo sul device (in 26 lingue!). Infine la resistenza all'acqua IPX8 che permette di immergere l'ereader in acqua dolce fino a una profondità di 2 metri, per un massimo di 60 minuti senza subire danni.

Ulterormente perfezionata la tecnologia E Ink Carta 1200 che aumenta il contrasto dell'immagine/testo sullo schermo effetto carta. Migliora di almeno 20 punti anche il tempo di risposta del touch screen mentre la diagonale da 7 pollici permette di visualizzare una maggiore quantità di testo per pagina. La funzione SMARTlight permette di regolare la luminosità dello schermo e la temperatura della scala di grigi per non affaticare la vista in diverse condizioni di visibilità, in spiaggia o al buio.

Il nuovo PocketBook Era è disponibile in due versioni con colori e tagli di memoria interna diversi: Sunset Copper con 64 GB di memoria e Stardust Silver con 16 GB di memoria.

