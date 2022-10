Linkem cambia nome in Opnet, ad annunciarlo oggi nell’ambito di un evento dedicato alla stampa l’Amministratore Delegato, Massimo Arciulo e il Presidente del Gruppo e Amministratore Delegato di Tiscali, Davide Rota.

La nuova brand identity e il nuovo nome esprimono il posizionamento e la missione della capogruppo all’indomani del completamento dell’operazione di scorporo societario del ramo retail e della sua recente fusione per incorporazione in Tiscali, ossia quella offrire "accesso democratico e neutrale alla propria rete 5G al fine di accelerare lo sviluppo tecnologico del Paese a livello industriale e per i verticali".

Davide Rota, Presidente del Gruppo e Amministratore Delegato di Tiscali ha dichiarato “Sono orgoglioso di essere qui oggi per testimoniare un’ulteriore trasformazione dell’Azienda che ho fondato ormai 20 anni fa. Impegnati da anni nel supportare la trasformazione digitale di famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, siamo convinti della necessità per il Paese di avere una rete 5G aperta a tutti affinché la tecnologia possa esprimere tutto il proprio potenziale in termini di innovazione. Il punto cruciale non è offrire servizi di connettività più performanti ai clienti finali, bensì abilitare soggetti diversi dagli operatori TLC allo sviluppo dei verticali e delle applicazioni industriali, dalla logistica alla sicurezza dei luoghi sensibili. Faccio i miei migliori auguri a Massimo Arciulo e a tutti i colleghi con cui abbiamo costruito una storia di successo destinata a continuare.”

