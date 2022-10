iPhone 14: a meno di un mese dal lancio costa già l'8,8% in meno

Lo scorso 7 settembre, Apple ha tenuto il suo tradizionale keynote per presentare il nuovissimo iPhone 14. Oltre alla nuova generazione di iPhone però – che comprende iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max - sono stati presentati anche l'Apple Watch Series 8 e i nuovi Air Pods Pro 2.

Non stupisce, dati gli attuali livelli di inflazione, che i prezzi di partenza dell’intera gamma siano aumentati rispetto al passato e, secondo idealo - portale internazionale di comparazione prezzi – per questa ragione vale ancora di più la pena aspettare un po' prima di acquistare uno dei nuovi smartphone.

Secondo le previsioni di prezzo di idealo, infatti, a soli 5 mesi dall'uscita, sarebbe possibile risparmiare fino al 15% per acquistare il nuovo iPhone14.

Quanto costano i nuovi modelli di iPhone 14? Nel periodo antecedente all'evento, si sono rincorse le voci di un aumento dei prezzi di lancio. Gli esperti del settore avevano ragione, perché i prezzi della nuova generazione di iPhone sono aumentati in modo significativo. Il costo del modello standard di iPhone 14 è partito da 1.029 euro. Quello del nuovo iPhone 14 Plus da 1.179 euro.

Stesso discorso per le varianti di iPhone Pro e iPhone Pro Max. Nella versione basic, il prezzo di partenza dell'iPhone 14 Pro è di 1.339 euro, invece per l'iPhone Pro Max è di 1.489 euro.

Quando scenderanno i prezzi?

iPhone 14. A meno di un mese dal lancio, iPhone 14 costa già l'8,8% in meno: lo si può acquistare a 938 euro (dato verificato il giorno 6 ottobre). Un dato in parte inatteso, dato che le serie presentate in passato nei primi 3 mesi dal lancio mantenevano costi tendenzialmente stabili.

Dal quarto mese in poi, secondo idealo, il risparmio potrà salire ulteriormente e diventare superiore al 10%. Rispetto al prezzo di vendita iniziale, di 1.029 euro, i consumatori potrebbero quindi pagare circa 120 euro in meno. Gli acquirenti che aspetteranno cinque mesi, infine, potrebbero addirittura risparmiare il 17%.

iPhone 14 Pro. Nei primi mesi dopo l'uscita, il prezzo dell'iPhone 14 Pro rimarrà tendenzialmente stabile. Un calo sensibile del 14% dal prezzo iniziale si verificherà probabilmente solo dopo 6 mesi. Gli acquirenti potrebbero quindi arrivare a risparmiare circa 180 euro a partire dal settimo mese dopo il suo lancio sul mercato.

iPhone 14 Pro Max. Il dispositivo premium iPhone 14 Pro Max costa 1.489 euro nella variante di memoria più piccola. Chi è disposto ad avere pazienza e aspetterà ad acquistarlo, però, potrà risparmiare parecchio: il prezzo scenderà di 163 euro (-11%) dopo sei mesi e di circa 193 euro (-13%) dopo nove mesi.

Nonostante il calo di costo dell’iPhone 14 già ad un mese dal lancio, dati gli attuali sviluppi economici ed il conseguente aumento dei prezzi, si prevede che i prezzi degli altri iPhone 14 scenderanno più lentamente rispetto a quelli dei dispositivi precedenti. Una tendenza già riscontrata analizzando le ultime generazioni presentate: mentre l'iPhone 12 Pro costava il 18% in meno già nove mesi dopo il lancio, il calo di prezzo dell'iPhone 13 Pro – nello stesso lasso temporale - è stato inferiore, assestandosi al 15%.

