Sony pensa ai registi di domani con una nuova videocamera Cinema Line 4K Super 35

Sony ha annunciato FX30 (modello ILME-FX30), una nuova videocamera compatta con sensore 4K Super 35 che, a un prezzo più che accessibile per gli aspiranti filmmaker, offre molte delle funzioni professionali della prestigiosa Cinema Line, come il Dual Base ISO, le modalità di ripresa Log e l’importazione di LUT (Look Up Table) personalizzate.

La videocamera FX30 dà voce all’espressività dei cineasti in erba mettendo a disposizione i più recenti sistemi di imaging. Il nuovo sensore CMOS Exmor R APS-C retroilluminato da 20,1 megapixel (formato Super 35) assicura elevata sensibilità grazie al Dual Base ISO (800/2500), bassa rumorosità e ampia gamma dinamica di 14+ stop.

Il modello ILME-FX30 supporta diversi codec di registrazione video e può girare in 4K Super 35 (16:9) sovracampionando da 6K fino a 60 fps, ma consente la registrazione anche a frame rate più elevati, fra cui 120 fps in 4K e 240 fps in full HD. Entrambe le modalità di acquisizione in 16:9 prevedono il campionamento 4:2:2 con una profondità di 10 bit e, utilizzando un connettore HDMI tipo A, è possibile inviare file RAW 4K a 16 bit a un registratore esterno.





Come le altre videocamere della linea Cinema Line, anche FX30 integra le modalità di ripresa Log Cine El, Cine El Quick e Flexible ISO per registrare con la curva gamma S-Log3, garanzia di un color grading più flessibile. Tutte le tre modalità permettono di girare e, nel frattempo, monitorare con una LUT appropriata per avere un’anteprima dell’immagine finale. La videocamera, inoltre, include una selezione di profili cinematografici pre-impostati, come l’apprezzato S-Cinetone di Sony, e può scattare foto. L’elaborazione delle immagini è affidata all’avanzato processore BIONZ XR, che restituisce gradazioni naturali e colori realistici.

La nuova FX30 è dotata di due slot per schede di memoria compatibili con gli standard CFexpress tipo A e SDXC/SDHC, per non porre limiti alle richieste/esigenze dei filmaker o videomaker. La nuova FX30 è, dunque, compatibile anche con le schede di memoria ad alta capacità CFexpress tipo A, appena lanciate.

Dato che le performance non contano senza l’affidabilità, FX30 abbina un solido corpo macchina in lega di magnesio a un’innovativa struttura a dissipazione del calore, che si traducono in registrazioni in 4K/60p ininterrotte e un’alimentazione stabile. Con un’ampia selezione di obiettivi ad attacco E, microfoni ad alte prestazioni e altri componenti indispensabili, la versatilità è assicurata in ogni occasione.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita