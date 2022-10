La famiglia LG UltraGear si allarga: i nuovi monitor disponibili in Italia

LG ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano dei nuovi modelli di monitor LG UltraGear. A partire da ottobre sono infatti disponibili su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo gli attesissimi modelli top di gamma annunciati nelle scorse settimane (32GQ950, 32QG850 e 48GQ900): il display Nano IPS, la frequenza di aggiornamento a 240Hz (260 Hz in overclock) e l’introduzione della tecnologia OLED, che caratterizzano rispettivamente ciascun modello, oltre alla connettività HDMI 2.1 e tempi di risposta ridotti, li rendono perfetti per un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. La famiglia UltraGear si allarga inoltre anche con l’introduzione di altre 5 nuove referenze che la rendono tra le più complete del mercato in termini di prezzo e caratteristiche, rispondendo a ogni esigenza.

Tra i nuovi modelli spicca il nuovo modello UltraGear da 34’’ (34GP63A) che conferma il formato 21:9 con schermo curvo, la frequenza di aggiornamento a 160Hz e il tempo di risposta di 1 millisecondo, oltre alle funzioni dedicate al gaming come la tecnologia AMD FreeSync Premium, la Dynamic Action Sync, che minimizza il ritardo nelle immagini, e il Black Stabilizer, che garantisce la massima visibilità anche nelle scene più scure). Inoltre, il nuovo 34GP63A offre un design con stand a V e logo UltraGear sul retro per uno stile unico.

Fanno il loro ingresso sul mercato italiano anche i modelli Full HD da 24” 24GN60T e 27” 27GQ50A, e il monitor Quad HD da 32” 32GN63T – questi ultimi con tempo di risposta di 1ms, 165Hz di refresh rate e compatibilità AMD FreeSync™ Premium e nVIDIA G-Sync (solo il 32”).

Infine, completa l’offerta UltraGear il monitor Ultra HD 4K 27GP95R, completo di tutte le caratteristiche che lo rendono un perfetto alleato per azioni di gioco veloci e fluide anche sulle console di nuova generazione: consente infatti di giocare in 4K a 120Hz con HDMI 2.1 e Variable Refresh Rate (VRR).

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita