ASUS annuncia le schede video ROG Strix e TUF Gaming GeForce RTX 40

ASUS annuncia la disponibilità delle nuove schede grafiche ROG Strix e TUF Gaming con la tanto attesa serie di GPU NVIDIA GeForce RTX 4000, a partire dai modelli top di gamma GeForce RTX 4090 24 GB, RTX 4080 16 GB e RTX 4080 12 GB.

Basate sulla nuova architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, le GPU GeForce RTX 40 Series di terza generazione sono velocissime e offrono ai giocatori e ai creator un incredibile balzo in avanti in termini di prestazioni, rendering neurale e molte altre funzionalità evolute della nuova piattaforma.

La nuova ROG Strix GeForce RTX 4090 è progettata per raggiungere risoluzioni altissime e frequenze di aggiornamento superveloci che aiutano ogni gamer a primeggiare su ogni terreno di sfida. Per ottenere in assoluto le massime prestazioni possibili da queste schede, ASUS le ha realizzate puntando al raffreddamento quale priorità assoluta. Il design a 3,5 slot della scheda è costituito da telaio, cover e backplate in metallo pressofuso.

La struttura ultra-rigida utilizza telai con tolleranze estremamente ridotte per evitare che il PCB fletta o si deformi, pur assicurando un flusso d'aria senza pari attraverso una presa d'aria allargata nella parte posteriore lungo l’intero profilo della scheda, lunga 357 mm.

Ma con una GPU ultrapotente come la ROG Strix GeForce RTX 4090, ASUS ha voluto andare oltre la sola implementazione di un dissipatore massiccio e di un backplate ventilato. Un team di ingegneri ha quindi progettato il design del dissipatore da zero, introducendo una innovativa camera di vapore e una superficie di dissipazione del calore superiore del 30% rispetto alla precedente generazione di ROG Strix GeForce RTX 3090. Anche la camera di vapore è tutt’altro che convenzionale: per garantire un migliore trasferimento termico, il nuovo design brevettato aggiunge canali fresati sotto le heatpipes. Invece di essere semplicemente appoggiati su una superficie piatta, i tubi di raffreddamento affondano nella camera di vapore, consentendo al calore di trasferirsi in modo più efficiente alle heatpipes, quattro da 8 mm e tre da 6 mm, e da qui raggiungere le alette del dissipatore. Quando sottoposta a un carico termico di 500 watt, questa potente accoppiata consente così di ottenere temperature inferiori di 5 °C rispetto ad un design convenzionale della camera di vapore.

Per quanti sono alla ricerca di prestazioni eccezionali e un design minimal, ma robusto, la TUF Gaming GeForce RTX 4090 è certamente la soluzione ideale. La proposta TUF è leggermente più spessa del modello ROG, con un design a 3,65 slot, ma con una lunghezza di circa 348 mm, per una maggiore compatibilità con i case attuali, pur mantenendo prestazioni, raffreddamento e gestione dell'alimentazione a livelli di assoluta eccellenza.

La GeForce RTX 4090 Gaming TUF utilizza una scocca unibody pressofusa che si accoppia direttamente a un backplate in alluminio per rafforzare la struttura complessiva e proteggere il PCB da eventuali cedimenti, offrendo al contempo un abbondante flusso d'aria. Il nuovo logo TUF in acrilico 3D corre lungo la cover ed offre un'illuminazione ARGB compatibile con Aura Sync, mentre un anello in velcro staccabile offre pratiche opzioni di gestione dei cavi. Un'enorme presa d'aria sul bordo del backplate consente un flusso d'aria ancora maggiore attraverso le alette delle ventole Axial-tech più grandi, garantendo un flusso d'aria superiore del 20% rispetto alla GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming della scorsa generazione.

ROG Strix GeForce RTX 4090 e TUF Gaming GeForce RTX 4090 sono già disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico a partire da 2.399,00 € IVA inclusa per il modello ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X.

