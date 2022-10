Ufficializzata la Apple TV 4K di nuova generazione

Apple ha annunciato la nuova generazione di Apple TV 4K che sarà disponibile a partire da venerdì 4 novembre.

Il cuore della nuova Apple TV 4K è il chip A15 Bionic, che la rende ancora più potente ed efficiente nei consumi. Le prestazioni della CPU sono il 50% più veloci rispetto alla generazione precedente, di conseguenza risponde istantaneamente ai comandi, la navigazione è più rapida e le animazioni dell’interfaccia sono più scattanti. Le prestazioni della GPU sono ora fino al 30% più veloci rispetto alla generazione precedente, per un gameplay ancora più fluido.

Apple TV 4K supporta ora HDR10+, oltre a Dolby Vision, espandendo la qualità visiva su più TV, in grado di riprodurre i dettagli sorprendenti e i colori vivaci esattamente come pensati da chi li ha creati. Gli utenti possono godersi un'esperienza home theater grazie all’audio surround Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 o Dolby Digital 5.1 che regala un’esperienza davvero immersiva.2

Insieme al telecomando Siri Remote l’utente ha a disposizione il clickpad sensibile al tocco per spostarsi nell’intuitiva ed elegante interfaccia di Apple TV in modo veloce, fluido e preciso.3 Sull’app Apple TV i clienti possono accedere ai film e alle serie TV su Apple TV+ premiate dalla critica, così come noleggiare o acquistare serie e film da un catalogo di oltre 100.000 titoli e abbonarsi a canali premium dei più diffusi servizi di streaming. In autunno, insieme a tvOS 16 arriveranno nuove funzioni su Apple TV, tra cui aggiornamenti a Siri che semplificheranno il modo di controllare l’app e di interagire con i risultati usando la voce.

Siri su Apple TV è stata completamente riprogettata e sarà in grado di riconoscere la voce di ciascun utente, in modo che possa accedere facilmente a film, spettacoli, musica, giochi e app e riprendere da dove si era interrotto. Se l’utente usa il telecomando Siri Remote per chiedere “Cosa posso guardare?”, riceverà consigli personalizzati.

Come hub domestico intelligente, Apple TV 4K si collega in sicurezza ai dispositivi smart compatibili, come videocamere, luci, tende e altri accessori HomeKit; consente di impostare le scene e di controllare le funzioni di domotica da remoto, facendo in modo che gli accessori si attivino in automatico. Apple TV 4K è essenziale anche per poter utilizzare il nuovo standard per la domotica Matter, che consente a un’ampia gamma di accessori di funzionare in perfetta sintonia su più piattaforme per realizzare il sogno di avere una casa smart.

Chi ha una videocamera HomeKit può usare Apple TV per controllare gli accessori nelle vicinanze, per esempio può accendere le luci esterne o visionare le riprese di più videocamere contemporaneamente sullo schermo del televisore per avere una panoramica più completa. Inoltre, i video sicuri di HomeKit usano l’intelligenza on-device di Apple TV 4K per analizzare in privato i video e rilevare la presenza di persone, animali, auto e le consegne dei pacchi.

La nuova Apple TV 4K con telecomando Siri Remote sarà disponibile con prezzi a partire da €169 (Iva inclusa) su apple.com/it/store, nell’app Apple Store e negli Apple Store. Apple TV 4K è anche disponibile presso i rivenditori autorizzati Apple e alcuni fornitori di pay TV.

È possibile ordinare la nuova Apple TV 4K da oggi, con disponibilità a partire da venerdì 4 novembre in oltre 30 Paesi.

Il telecomando Siri Remote ha lo stesso design e le stesse funzioni della generazione precedente e adotta la porta USB-C per la ricarica. È incluso con la nuova Apple TV 4K o può essere acquistato separatamente al prezzo di €69 (Iva inclusa) a partire da oggi, ed è compatibile con tutte le generazioni di Apple TV 4K e Apple TV HD.

