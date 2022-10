Sony lancia ZV-1F, la vlog camera che apre nuovi orizzonti creativi

Sony ha presentato la nuova vlog camera ZV-1F, un concentrato di potere creativo, funzioni facili da utilizzare, opzioni di connettività avanzate ed eco-sostenibilità. Pensata per i vlogger e i creatori che si accontentano solo di foto e video di qualità, ZV-1F è stata messa a punto per il vlogging, grazie a tecnologie di Sony di ultima generazione che esaltano i contenuti.

Principali caratteristiche di ZV-1F:

Obiettivo ultra-grandangolare a focale fissa F.20 da 20 mm per i selfie

per i selfie Effetto bokeh e Autoesposizione con priorità viso per far risaltare i soggetti

Ottimizzazione dei toni dell’incarnato con l’opzione Soft Skin

Messa a fuoco di precisione e Eye AF per occhi di persone e animali

Sistema di stabilizzazione delle immagini elettronico con Active Mode per i video

Profili Creative Look per un’espressione visiva insuperabile

Opzioni slow e quick motion per scatenare la creatività

Impostazione Product Showcase, perfetta per le recensioni di prodotti

Ancora più funzioni a portata di dita, come lo zoom touch e progressivo

Registrazione vocale nitida con microfono a 3 capsule e protezione antivento

4K a 30p / FHD a 120p

Collegamento immediato agli smartphone, per trasferire i contenuti sulle piattaforme social

Caratteristiche eco-friendly che riducono l’impatto ambientale

La vlog camera ZV-1F è stata concepita all’insegna della massima semplicità d’uso, per permettere ai vlogger di concentrarsi esclusivamente sui contenuti. Con un peso di soli 229 g circa, è abbastanza leggera e compatta da essere utilizzata ovunque, ogni giorno. Il touchscreen LCD orientabile, inoltre, è il mezzo più intuitivo per modificare funzioni e impostazioni (zoom compreso) con un solo tocco.

La nuova vlog camera è provvista di un pulsante Bokeh Switch per attivare istantaneamente la sfocatura dello sfondo durante le riprese e mettere in risalto il volto, oppure disattivarla quando non serve. L’opzione Product Showcase, invece, è preziosa per spostare il fuoco dai volti ai prodotti, e viceversa, nelle videorecensioni.

La nuova vlog camera ZV-1F sarà disponibile a partire da ottobre 2022 presso i rivenditori di Sony autorizzati.

