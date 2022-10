Nexi: +185% le transazioni con smartphone in negozio

Nei primi 6 mesi del 2022 Nexi ha registrato un aumento del 185% delle transazioni con smartphone in negozio in Italia, pari a una crescita del 164% dei volumi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel semestre, la PayTech ha gestito il 76% del totale transazioni mobile in store nel nostro Paese, trainando sempre di più lo sviluppo di questo comparto, che si conferma quindi in costante crescita: infatti, in base ai dati diffusi oggi dall'Osservatorio Innovative Payments Politecnico di Milano, nei primi sei mesi dell’anno è aumentato complessivamente del 139% (vs primi sei mesi del 2021) raggiungendo un valore di 6 miliardi di euro.

Il 90% di questo importo, in ulteriore accelerazione rispetto agli anni precedenti, è stato generato dagli acquisti effettuati con app come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay, che prevedono la virtualizzazione della carta nello smartphone: una dimostrazione concreta di come gli Italiani prediligano queste soluzioni per i propri acquisti in negozio tramite cellulare.

Una conferma in tal senso arriva anche dalla crescita delle carte Nexi registrate su queste app di pagamento: +58% nei primi sei mesi del 2022 vs primi sei mesi del 2021.

