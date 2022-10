realme Days: per festeggiare Halloween smartphone e prodotti AIoT in offerta

In occasione dei realme Days – Halloween Edition, attivi fino al 31 ottobre, sarà possibile acquistare sul sito realme e su Amazon un'ampia selezione di dispositivi realme a prezzi sensazionali.

Gli smartphone della serie GT saranno i protagonisti assoluti di questa promozione: realme GT NEO 3 80W a 499,99 euro (prezzo originale 599,99 euro), realme GT 2 Pro 12+256GB in offerta a 799,99 euro (prezzo originale 849,99 euro) e nella versione 8+128GB a 679,99 euro (prezzo originale 749,99 euro) e realme GT 2 12+256GB a 549,99 euro (prezzo originale 599,99 euro) e nella versione 8+128GB a 449,99 euro (prezzo originale 549,99 euro).

Inoltre, realme GT Master 8+256GB è in promozione a 329,99 euro (prezzo originale 399,99 euro) e nella sua versione 6+128GB a 299,99 euro (prezzo originale 349,99 euro). Il modello realme GT NEO 2 12+256GB si trova in offerta a 419,99 euro invece di 549,99 euro e nella sua versione 8+128GB a 329,99 euro. Anche realme GT è disponibile in offerta a 449,99 euro nella versione 12+256GB e a 329,99 euro per la configurazione da 8+128GB.

Ma non è finita qui; anche realme narzo 30 5G si può trovare al prezzo promozionale di 179,99 euro. Infine, anche gli smartphone delle serie numeriche realme 9 e realme 8 saranno disponibili a prezzi eccezionali.

In offerta anche i prodotti AIoT di realme e dispositivi come realme Pad, Book Prime e TechLife Robot Vacuum; su Amazon è possibile trovare realme Book Prime 16+512GB in offerta a 849,99 euro invece di 1099,99 euro, e nella versione 8+512GB a 599,99 euro anziché 999,99 euro. realme Pad 6+128GB si trova in promozione a 239,99 euro invece di 289,99 euro, e nella versione 4+64GB a 189,99 euro anziché 259,99 euro. Anche il TechLife Robot Vacuum con il suo kit di accessori è disponibile al prezzo promozionale di 219,99 euro anziché 279,99 euro.

