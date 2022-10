Apple: disponibile iPadOS 16

Apple ha annunciato che iPadOS 16 è disponibile da oggi come aggiornamento software gratuito per iPad (quinta generazione e successive), iPad mini (quinta generazione e successive), iPad Air (terza generazione e successive) e iPad Pro (tutti i modelli).

iPadOS 16 rende iPad ancora più versatile, con nuovi modi di collaborare in Messaggi, grandi aggiornamenti in Mail, la Libreria foto condivisa di iCloud, le passkey e le nuove funzioni per collaborare in Safari, l’app Meteo, funzioni professionali come la modalità di riferimento e Zoom schermo, e un’esperienza di multitasking completamente nuova grazie a Stage Manager.

Nuove opzioni di condivisione e interazione in Messaggi

Nuove funzioni in Messaggi permettono di modificare, annullare l’invio e contrassegnare le conversazioni come non lette, così scambiarsi i classici messaggi di ogni giorno è ancora più semplice.1 Con iPadOS 16, è possibile invitare parenti e amici a usare SharePlay via Messaggi, un modo perfetto per guardare un film o una serie TV, allenarsi o giocare insieme, e chattare direttamente nel thread di Messaggi.

E con le nuove funzioni per la collaborazione, lavorare con altre persone è un’esperienza rapida e intuitiva. Quando l’utente manda un invito a collaborare tramite Messaggi, tutte le persone che lo ricevono verranno aggiunte automaticamente al documento, al foglio di calcolo o al progetto condiviso. E se qualcuno modifica un file condiviso, in cima al thread appariranno gli aggiornamenti dell’attività.

Nuovi strumenti smart in Mail

Essere più produttivi non è mai stato così facile grazie ai nuovi strumenti disponibili in Mail. L’utente può impostare dei promemoria per tornare su un messaggio in un secondo momento con Ricordamelo, ricevere suggerimenti automatici per dare seguito a un’email senza risposta e visualizzare avvisi automatici quando ha dimenticato di includere un destinatario o un allegato in un’email. È possibile anche annullare l’invio delle email prima che vengano consegnate alla casella di posta del destinatario, e programmarle e spedirle al momento giusto.2 Con il più importante aggiornamento alla funzione di ricerca degli ultimi anni, Mail integra tecniche all’avanguardia per offrire risultati della ricerca più rilevanti, accurati e completi.

Nuove funzioni di collaborazione e sicurezza in Safari

Navigare in Safari è ancora più sicuro grazie alle passkey, credenziali di nuova generazione immuni dai tentativi di phishing e fughe di dati, per un’esperienza più protetta e intuitiva. Progettate per sostituire le password, le passkey usano il Touch ID o il Face ID per l’autenticazione biometrica. E grazie al Portachiavi iCloud, si sincronizzano su tutti i dispositivi Apple dell’utente, inclusi iPad, iPhone e Mac, con crittografia end-to-end. Create in collaborazione con FIDO Alliance, Google e Microsoft, le passkey funzioneranno nelle app e sul web, e l’utente potrà accedere a siti web o app su dispositivi non Apple utilizzando il proprio iPad.

Freeform: uno spazio per collaborare in tempo reale

Disponibile con un aggiornamento di iPadOS 16 entro la fine dell’anno, Freeform è un’app pensata per la produttività che offre un’area di lavoro flessibile in cui lavorare, condividere e visualizzare contenuti senza preoccuparsi del layout e delle dimensioni della pagina, e supporta Apple Pencil. Ogni partecipante vedrà in tempo reale eventuali modifiche o contenuti aggiunti dalle altre persone del gruppo, il tutto in uno spazio di collaborazione ottimale. Freeform permetterà di aggiungere praticamente ogni tipo di file (immagini, video, audio, PDF, documenti e link web), e di vederne l’anteprima senza dover uscire dall’area di lavoro.

L’app Meteo fa il suo debutto su iPad

Progettata per sfruttare al massimo lo straordinario display, l’app Meteo arriva su iPad con animazioni coinvolgenti, mappe dettagliate e schede meteo che si possono aprire con un tap. Quindi basta un tocco per vedere le informazioni meteorologiche principali o esplorare le mappe per controllare precipitazioni, qualità dell’aria e temperatura. Si può anche ricevere una notifica in caso di allerte meteo nella propria zona o controllare la qualità dell’aria mediante una scala di colori.

Altre funzioni di iPadOS 16

Dettatura offre la possibilità di passare facilmente dalla modalità voce, a tocco e scrittura a mano con Apple Pencil. L’utente potrà digitare con la tastiera o scrivere a mano, fare tap nel campo di testo, spostare il cursore e inserire i suggerimenti QuickType senza mettere Dettatura in pausa. La funzione offre anche l’inserimento automatico della punteggiatura e supporta la dettatura di emoji.5

Siri offre ora la possibilità di eseguire comandi rapidi non appena un’app viene scaricata, senza bisogno di configurarla prima. Si possono aggiungere emoji quando si invia un messaggio, scegliere di inviare messaggi in automatico saltando il passaggio di conferma e terminare una telefonata o una chiamata FaceTime senza usare le mani dicendo semplicemente “Ehi Siri, chiudi la chiamata”.6

L’app Casa ha un design tutto nuovo che rende più facile e immediato individuare, organizzare, visualizzare e controllare gli accessori per la domotica. Inoltre, può essere usata con Matter, un nuovo standard di connettività per la smart home che consente agli accessori compatibili di funzionare insieme su ecosistemi differenti, e offre più opzioni e interoperabilità, sempre con il massimo della sicurezza.7

Le app di livello desktop aprono la strada a nuove funzionalità ottimizzate per il display di iPad: sono ancora più potenti grazie a nuovi elementi e interazioni, come l’opzione di annullare e ripetere le azioni a livello di sistema, un’esperienza di ricerca e sostituzione riprogettata, un nuovo menu con le azioni più comuni, barre degli strumenti personalizzabili, la possibilità di modificare le estensioni dei file e vedere le dimensioni delle cartelle in File, e molto altro.

Apple News introduce una nuova sezione “I miei sport”, dove le persone potranno seguire facilmente le squadre e i campionati che preferiscono, ricevere storie da centinaia fra i più importanti editori, accedere a punteggi, tabelloni e classifiche per i principali campionati professionali e universitari, e guardare gli highlight direttamente nell’app News. I preferiti si sincronizzano con l’app Apple TV per offrire un’esperienza perfettamente integrata.8

Note permette di creare note scritte a mano più ordinate grazie alla possibilità di raddrizzare automaticamente il testo, utilizzare la propria password di iCloud per bloccare note personali, aggiungere screenshot nelle note rapide e gestire tutto ancora meglio con le cartelle smart e i filtri.

Con Game Center è facile giocare insieme agli amici o sfidarli grazie alla dashboard ridisegnata che mostra in un unico posto le loro attività e i loro risultati.

Handoff per FaceTime consente di passare facilmente le chiamate FaceTime da un dispositivo Apple a un altro nelle vicinanze. E l’utente non perderà neanche una parola della conversazione, perché anche gli auricolari collegati via Bluetooth passeranno all’altro dispositivo, in automatico e simultaneamente.

I nuovi strumenti di accessibilità includono Trascrizioni live in FaceTime;9 una nuova modalità Lente d’ingrandimento con descrizioni complementari più dettagliate;10 Ingrandisci testo al passaggio del cursore per leggere facilmente campi da compilare, elementi del menu, etichette dei pulsanti e altri tipi di testo su iPad; il supporto di oltre 20 lingue aggiuntive per VoiceOver e Contenuto letto ad alta voce, e molto altro.

